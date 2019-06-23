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SpaceX запустит в космос Falcon Heavy с прахом 152 людей

Главная » Последние новости » Новости технологий » SpaceX запустит в космос Falcon Heavy с прахом 152 людей
 
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На понедельник запланирован запуск очередной ракет-носителя SpaceX. На этот раз на борту Falcon Heavy будет находится прах покойных людей.

На 24 июня запланирован запуск SpaceX ракеты-носителя Falcon Heavy. Ракета выведет в космос прах 152 людей, информирует enovosty.com/news.

Данный «похоронный космический полет» был организован компаний Celestis Memorial Spaceflights. Стоимость одного места для капсулы с 7 г праха составляла 35 тыс. долларов. Желающих отправить своих мертвых близких в околоземное пространство оказалось немало.

Останки упакованы в специальные капсулы со стали. Их поместили в один их научных спутников.

Celestis Memorial Spaceflights уже не первый раз отправляет прах своих клиентов в космос. Данной услугой пользуются, в основном, различные знаменитости, инженеры и космонавты.

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На капсулах с прахом компания выгравировала различные послания. Так, на одном из них написано: «Дотянись к звездам!».

Запуск ракеты-носителя Falcon Heavy состоится завтра с Флоридского космодрома.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 105

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