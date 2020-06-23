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Минобороны Японии засекло китайский самолет-разведчик над Японским морем

Главная » Последние новости » Новости технологий » Минобороны Японии засекло китайский самолет-разведчик над Японским морем
 
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Китайский самолет радиоэлектронной разведки базируется на корпусе нового транспортного самолета Y-9.

В понедельник Министерство обороны Японии заявило, что оно подняло в воздух истребители, чтобы перехватить самолет радиоэлектронной разведки Народно-освободительной армии Военно-воздушных сил над Японским морем., информирует enovosty.com/news.

Япония идентифицировала китайский самолет Shaanxi Y-9JB (GX-8), летающий вдоль границ.

Впоследствии не было никаких нарушений японских государственных границ.

Китайский самолет радиоэлектронной разведки базируется на корпусе нового транспортного самолета Y-9. Конструкция включает в себя высокие крылья с опущенными наружными панелями крыльев. Самолет заметно отличается от базового транспортного самолета тем, что имеет несколько придатков и других обтекателей, прикрепленных к его верхней и боковой части фюзеляжа, а также к хвостовой части.

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Самолет Y-9JB оборудован для мониторинга трафика связи и радиолокационных излучений. Кроме того, китайский самолет-разведчик был оснащен улучшенным давлением в кабине для работы на больших высотах, а также был оснащен модернизированными электронными системами, включая новые обтекатели и антенны.

По данным airrecognition.com, в своем тактическом транспортном варианте Y-9 имеет полезную нагрузку 25 000 кг, дальность полета 5700 км и практический потолок 10 400 м. Первоначально известный как проект Y-8X, разработка Y-9 началась в 2001 году с производства C-130J для замены старого Y-8. Первый полет произошел в конце 2010 года.

Источник: Defence-blog


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 27

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