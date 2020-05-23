Российские ученые испытали на себе вакцину от COVID-19, над которой сами же и работали

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В России неофициально начали испытание вакцины от COVID-19. Первые дозы ввели себе сотрудники Национального центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалии.

Группа ученых, которая и занималась разработкой данной вакцины, решила испытать на себе ее действие ещё до начала официальных клинических испытаний. , информирует enovosty.com/news.

По словам директора Центра Александра Гинзбурга, в испытании вакцины брали участие не только разработчики данного препарата, но и технологи.

Данный шаг был продиктован тем, что все кто работает над вакцинной от коронавирусной инфекции хотели защитить себя от данного штамма вируса, с тем, чтобы продолжить клинические испытания и не беспокоиться о возможности заражения.

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На сегодняшний день, все, кто принимал участие в неофициальном испытанными вакцины, чувствуют себя нормально, — уверяет Гинзбург.