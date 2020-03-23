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Пентагон заключил с Raytheon очередной контракт — на этот раз на поставку тактических ракет

Главная » Последние новости » Новости технологий » Пентагон заключил с Raytheon очередной контракт - на этот раз на поставку тактических ракет
 
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Пентагон заключил с компанией Raytheon контракт на сумму 392,4 миллиона долларов США на поставку тактических ракет для военных США, Турции, Южной Кореи, Тайваня, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и других стран.

Эта сделка дополняет ранее заключенный в сентябре 2018 года контракт на ремонт тактических неуправляемых авиационных ракет-перехватчиков (AIM) -9X (CATM)., информирует enovosty.com/news.

В новом контракте предусмотрены варианты производства и доставки тактических ракет (Lot 20 AIM-9X, Block II и Block II plus), учебных боевых ракет, а также тактических ракет с круговым ударом, испытательных ракет с боевой установкой, специальных воздушных учебных ракет, усовершенствованных оптических ракет, блоков управления для Block II и Block II plus (аккумуляторная батарея под напряжением), блоков управления для учебной воздушной ракеты (инертная батарея), блоков управления движением Block I и II, учебных ракет многоцелевого назначения, комплектов для обслуживания, секционных комплектов, контейнеров и запчастей для ВВС и ВМС разных стран — Австралии, Бахрейна, Бельгии, Болгарии, Дании, Финляндии, Израиля, Японии, Марокко, Нидерландов, Норвегии, Омана, Польши, Катара, Румынии, Сингапура, Словакии, Южной Кореи, Швейцарии, Тайваня, Турции и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом Пентагон заявил в пятницу в своем заявлении.

Кроме того, этот контракт предусматривает материалы для поддержки ремонта и технического обслуживания.

Ожидается, что работы будут завершены в июле 2023 года. 

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Источник: Defenseworld


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
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