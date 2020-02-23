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Пентагон обнародовал соглашение с Великобританией по ядерным боеголовкам нового поколения — The Guardian

Главная » Последние новости » Новости технологий » Пентагон обнародовал соглашение с Великобританией по ядерным боеголовкам нового поколения - The Guardian
 
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Великобритания взяла на себя обязательство купить ядерные боеголовки нового поколения, которые будет основаны на технологиях США.

Фото: revealnews.org
Американская ядерная бомба В61, информирует enovosty.com/news.

Решение было раскрыто чиновниками Пентагона, которые обнародовали его до официального объявления правительства Великобритании.

Это открытие встревожило членов парламента и экспертов, которые задаются вопросом, почему они узнали о факте, который обойдется Великобритании в миллиарды фунтов стерлингов, только после того, как решение уже было принято. Парламентарии также подняли вопросы о зависимости страны от США в качестве основного элемента своей оборонной стратегии, — пишет The Guardian.

Ранее в этом месяце официальные лица Пентагона подтвердили, что предлагаемая боеголовка W93 морского базирования, являющаяся ядерным наконечником баллистических ракет следующего поколения для подводных лодок, станет технологией для ядерного оружия Великобритании, подразумевая, что между двумя странами идут работы над ядерной программой.

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Официально Великобритания не подтвердила, намерена ли она ввести в эксплуатацию новую ядерную боеголовку. Ежегодное обновление Министерства обороны для парламента, опубликованное незадолго до Рождества, гласит только: «Продолжается работа в поддержку решения правительства по замене боеголовки».

На прошлой неделе адмирал Чарльз Ричард, командующий стратегическим командованием США, заявил сенатскому комитету по обороне, что существует потребность в новой боеголовке, которая будет называться W93 или Mk7. Ричард сказал: «Эти усилия также поддержат программу параллельной замены боеголовок в Соединенном Королевстве, ядерное сдерживание которого играет жизненно важную роль в общей оборонной позиции НАТО».

Эд Дейви, исполняющий обязанности лидера либерал-демократов, сказал: «Совершенно недопустимо, что правительство, похоже, дало зеленый свет разработке новых технологий ядерного оружия с нулевыми консультациями и без тщательного изучения. Британия под руководством Джонсона все больше напоминает игрушку в руках Трампа».

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«То, что основные оборонные решения Великобритании обсуждаются в Соединенных Штатах, а не в Великобритании — это скандал. При Джонсоне кажется, что, куда ведет Трамп, туда мы и должны следовать», — возмутился британский политик.

Понятно, что США договорились с Великобританией не делать никаких заявлений во время перерыва в работе парламента Британии . Тем не менее, представители министерства обороны США, очевидно, не обратили внимания на соглашение и подтвердили существование программы.

Ханс Кристенсен, директор программы ядерной информации в Федерации американских ученых, сказал, что разработка новой боеголовки ставит серьезные геополитические проблемы. «Британия и США далеки от того, чтобы стать лидерами в снижении роли ядерного оружия и пути к потенциальному разоружению. Очевидно, они не одиноки в этом: Россия, Китай и Франция делают свою работу. Это серьезная проблема для международного режима нераспространения ядерного оружия», — сказал он.


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 702

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