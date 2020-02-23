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Астронавт-любитель «Безумный Майк» не смог выпустить парашют и погиб при попытке совершить полет на самодельной ракете

Главная » Последние новости » Новости технологий » Астронавт-любитель «Безумный Майк» не смог выпустить парашют и погиб при попытке совершить полет на самодельной ракете
 
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64-летний энтузиаст ракетного дела и сторонник теории «плоской Земли» Майкл Хьюз разбился в Калифорнии во время очередного полета на самодельной ракете.

Американский астронавт-любитель Майкл Хьюз по прозвищу «Безумный Майк», который придерживался мнения, что Земля плоская, погиб в субботу в США при попытке осуществить полет на самодельной ракете во время съемок научно-популярной программы. Он не смог выпустить парашют и погиб, упав с высоты около 500 метров, информирует enovosty.com/news.

Об этом сообщается в Twitter телеканала Science Channel.

«Майкл Хьюз по прозвищу Безумный Майк трагически погиб сегодня (22 февраля, — Ред.) при попытке запустить самодельную ракету, — говорится в сообщении. — Его мечтой было осуществить этот запуск, и команда Science Channel находилась на месте для того, чтобы запечатлеть это путешествие».

Как сообщает Discovery Channel, Хьюз планировал подняться на 5 тыс. м над землей на сделанной самостоятельно ракете для съемок программы «Самодельные астронавты» (Homemade Astronauts).

В 2018 году агентство Associated Press сообщало, что астронавту-любителю удалось совершить полет на самодельной ракете, однако тогда его аппарат совершил жесткую посадку.

Видео одного из удачных прыжков в 2019 году:

64-летний энтузиаст ракетного дела и сторонник теории «плоской Земли» Майкл Хьюз разбился в Калифорнии во время очередного полета на самодельной ракете — «Сумасшедший Майк» не смог выпустить парашют и погиб, упав с высоты около 500 метров.Здесь видео его последнего полета: https://youtu.be/k5xZFHUfYnEА это один из удачных прыжков в 2019 году:

Publiée par Рустем Адагамов sur Dimanche 23 février 2020


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
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