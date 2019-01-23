Ученые выяснили, сколько живет сознание человека после смерти

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Немецким исследователям удалось выяснить, сколько времени после смерти организм человека все еще функционирует.

Ученые из Германии провели ряд исследований, в ходе которых им удалось узнать, что после того, как человек умирает, его мозг продолжает находиться в сознании еще около пяти минут. Это происходит благодаря действующим нейронам мозга, информирует enovosty.com/news.

Эксперты провели эксперимент, участниками которого стало девять пациентов с повреждением мозга. К головам пациентов прикрепили электроды, благодаря которым удалось проследить функционирование нейронов.

Так, ученые выяснили, что нейроны в мозгу продолжают функционировать даже после того, как у человека останавливается дыхание и происходит остановка сердца. Данное явление объясняется тем, что на момент смерти в кровеносной системе все еще остается кислород, благодаря которому жизнь в нейронах поддерживается еще некоторое время. Если же врачам не удается реанимировать пациента, то сознание угасает.