РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости технологий

23.01.2019 г.
20:30Ученые выяснили, сколько живет сознание человека после смерти
13:55Стало известно, где похоронена египетская царица Клеопатра
12:32В Сети показали новый сгибающийся «планшетосмартфон» от Xiaomi (ВИДЕО)
22.01.2019 г.
22:40Обнаружена большая планета, которая медленно распадается на части
19:30Ученые раскрыли секрет долгой молодости
17:22Blue Origin показала конструкцию своей новой ракеты (ВИДЕО)
16:13Астрономы запечатлели далекую погибшую звезду (ВИДЕО)
Все новости технологий

Аналитика

23.01.2019628

Газовая война: может ли Украина выжить без транзита российского газа?

Газовая война: может ли Украина выжить без транзита российского газа?
На этой неделе в Брюсселе состоялась трехсторонняя встреча представителей Украины, России и Евросоюза, на которой стороны пытались договориться относительно ...
21.01.20191174

USA against Huawei. В торговой войне США и Китая уже берут заложников

USA against Huawei. В торговой войне США и Китая уже берут заложников
Торговая война между США и Китаем разгорается все сильнее и грозит глобальной экономике непредсказуемыми последствиями. В конфликт втягиваются все новые ...
19.01.20191429

Трамп уперся в стену рогом

Трамп уперся в стену рогом
Неадекватная и авантюрная политика, изрядно сдобренная «шоуменством», является отличительной особенностью не только Украины. В настоящий момент именно ...

Последние новости

23.01.2019 г.
21:00 Тайна смерти Александра Македонского раскрыта
20:51 Лагард заявила о необходимости ускорения реформ для устойчивого повышения уровня жизни украинцев
20:32 Кабмин запретил размещать временно свободные средства местных бюджетов на депозитах
20:30 Ученые выяснили, сколько живет сознание человека после смерти
20:00 ТОП-3 причины несвежего дыхания
19:53 Рева сообщил, на сколько украинцам поднимут пенсии весной
19:39 Brexit пробуждает старые страхи в Северной Ирландии
19:30 Педиатр рассказала, нужен ли витамин D детям после трех лет
18:53 Литва и Польша будут помогать Украине в получении перспективы членства в ЕС – экс-премьер Литвы
18:23 Промышленная революция 4.0 приведет к тому, что товары будут дешеветь и их будет достаточно много, - Александр Леонов
17:52 По всему миру “дуют новые ветра”, - Помпео
17:31 Мороз, Кошулинский и Добродомов подали документы на регистрацию кандидатами в президенты
17:15 Рыночное ценообразование в газе и в электроэнергии закреплено законом, - DiXi Group
16:50 The Washington Times: Гонконг беспокоится о состоянии глобальной торговли
16:27 Вакарчук подтвердил намерения идти в политику
16:03 СБУ блокировала контрабанду в Украину психотропных веществ
15:51 Метинвест завершил самый крупный в истории Центральной и Восточной Европы переход в облако SAP HANA/HEC
15:42 Associated Press: Германия будет укреплять сотрудничество с США
15:17 Ту-22М3 опасен не ракетами, а износом, - Злой Одессит
14:35 Дзидзьо выписался из больницы после нападения в Киеве
14:28 Конец дружбы?: Россия пошла на конфликт с Ираном и Асадом
14:12 Ученые выяснили, как рост связан с продолжительностью жизни у женщин
13:55 Стало известно, где похоронена египетская царица Клеопатра
13:49 Скандальная Настя Рыбка рассказала подробности своего пребывания в тайской тюрьме
13:40 МВД Украины закупит 13 самолетов на сумму 450 миллионов долларов
13:33 Израиль провел испытания системы ПРО, поражающей ракеты противника в космосе (ВИДЕО)
13:30 Ученые рассказали, о чем свидетельствует седина
13:27 В США замерз Ниагарский водопад (ФОТО)
13:16 Рассчитана «формула» супружеского долга
13:01 В Бердянске шестеро детей в попали в инфекционное отделение после посещения развлекательного центра
12:57 Президент поздравил Филарета с 90-летним юбилеем
12:56 Медики: Продукты из обработанного мяса провоцируют развитие рака груди
12:50 "Переобулась в воздухе": Певица Лолита вновь попала в скандал из-за Крыма
12:43 Турция изменила для России правила судоходства через Босфор и Дарданеллы
12:32 В Сети показали новый сгибающийся «планшетосмартфон» от Xiaomi (ВИДЕО)
12:25 Медики назвали 5 самых полезных для здоровья соков
12:24 Смолий проведет встречу с представителями МВФ
12:18 Беженец из Северной Кореи рассказал, как его соотечественники празднуют Рождество
12:17 Эксперты рассказали, что Украине ждать от форума в Давосе
11:50 ВОЗ: Более четверти миллиона человек будут погибать ежегодно из-за изменения климата
10:45 В Украине будут по-новому сдавать на права: что изменилось
10:25 Сирия пригрозила Израилю ракетным ударом
09:56 Патриарх Кирилл теряет огромные деньги из-за ПЦУ, - эксперт
09:47 Украина попала в газовую ловушку Путина, – Портников
09:26 Стало известно, где в Украине самые дешевые новостройки
08:57 Помпео сделал резкое заявление относительно Украины и России
08:43 Турция блокирует поставки российской нефти через Босфор
08:27 Японцы готовят России «минимальное предложение» по возвращению Курил
22.01.2019 г.
22:40 Обнаружена большая планета, которая медленно распадается на части
22:00 46-летняя украинка родила 18-го ребенка (ФОТО)
21:20 В Украине хотят внедрить европейскую маркировку улиц
20:49 Активисты провели акции в поддержку захваченных украинских моряков под посольствами РФ в Киеве и Львове (ФОТО)
20:40 В столичном метро под поезд упал мужчина
20:27 В Украине снизилась цена на автогаз
20:00 ТОП-3 мифа про секс
19:51 Reuters: Турция начнет международное расследование убийства журналиста Хашогги
19:30 Ученые раскрыли секрет долгой молодости
19:29 В Украине подорожает интернет
18:42 Associated Press: Несмотря на протесты, парламент Греции приступил к дебатам о соглашении с Македонией
18:24 ДТЭК Рината Ахметова развивает добычу украинского газа и угля
Все новости »

Ученые выяснили, сколько живет сознание человека после смерти

Главная » Последние новости » Новости технологий » Ученые выяснили, сколько живет сознание человека после смерти
 
Печать Отправить на почту

 

 

Немецким исследователям удалось выяснить, сколько времени после смерти организм человека все еще функционирует.

Ученые из Германии провели ряд исследований, в ходе которых им удалось узнать, что после того, как человек умирает, его мозг продолжает находиться в сознании еще около пяти минут. Это происходит благодаря действующим нейронам мозга, информирует enovosty.com/news.

Эксперты провели эксперимент, участниками которого стало девять пациентов с повреждением мозга. К головам пациентов прикрепили электроды, благодаря которым удалось проследить функционирование нейронов.

Так, ученые выяснили, что нейроны в мозгу продолжают функционировать даже после того, как у человека останавливается дыхание и происходит остановка сердца. Данное явление объясняется тем, что на момент смерти в кровеносной системе все еще остается кислород, благодаря которому жизнь в нейронах поддерживается еще некоторое время. Если же врачам не удается реанимировать пациента, то сознание угасает.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 170

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Мороз, Кошулинский и Добродомов подали документы на регистрацию кандидатами в президенты
Вакарчук подтвердил намерения идти в политику
Насирова и Шевченко зарегистрировали кандидатами в президенты
Мороз, Кошулинский и Добродомов подали документы на регистрацию кандидатами в президентыВакарчук подтвердил намерения идти в политикуНасирова и Шевченко зарегистрировали кандидатами в президенты
Все Выборы

Аналитика

Газовая война: может ли Украина выжить без транзита российского газа?
USA against Huawei. В торговой войне США и Китая уже берут заложников
Трамп уперся в стену рогом
Итоги дня: Исторический документ Рады, рука справедливости Facebook и гордость Украины
Итоги дня: Укрепление гривны, риски для украинской экономики и санкции против "cолсберийских туристов"
Итоги дня: Новый мощный союзник Украины и первый успешный биоэксперимент на Луне
Европа-2019: ультраправый психоз или неолиберальный застой?
Итоги дня: Жесткое давление Москвы на Варфоломея, тучи над «Северным потоком-2» и протестное настроение россиян
Итоги дня: Недооцененная гривна, обещания Гриценко и секс по-новому
Итоги дня: Удар по РФ от Японии, скандал с украинскими олигархами и угрозы Лукашенко
Все статьи


Читайте также

Тайна смерти Александра Македонского раскрыта
 В Ровно влюбленные погибли под колесами автобуса
Звезды гаснут тихо: Известные люди, которые ушли из жизни в 2018 году
 Доказано, что жизнь после смерти продолжается
Ученые рассказали, что чувствует человек, когда умирает
 В Киеве погиб человек, поскользнувшись на льду
Популярное обезболивающее может привести к смерти
 Астрономы: Вселенная умирает

Армия

Боевая машина пехоты БМП-3
Радиолокационная станция AN/TPS-75 (США)
Самолет многоцелевой истребитель Dassault Mirage F1 (Франция)
Беспилотный летательный аппарат Patriot
Вся армия    >>

Персоны

Петр
МЕЛЬНИК
Андрей
САДОВЫЙ
Николай
ЧЕЧЕТКИН
Павел
ЖЕБРИВСКИЙ
Все персоны    >>


Лазерные технологии превращают фантастику в реальность

Китай подозревают в разработке климатического оружия

Свобода слова под угрозой: IT отрасль против создания аналога «Роскомнадзора» в Украине

Искусственный интеллект, спутниковая связь и роботы: какими будут армии будущего

«Цукерберг – не говнюк»: что скрывается за личностью известного миллиардера

Евробляхеры против автоимпортеров: где интересы украинцев

В Украине вводят огромные штрафы за нарушение ПДД

В Украине резко возросло количество электрозаправок: как и где зарядить свой электрокар

Рейтинг YouTube на 28 марта: ТОП-10 популярных роликов про авто

Афиша 

Вся Афиша    >>


bigmir)net TOP 100

 