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Стало известно, где похоронена египетская царица Клеопатра

Главная » Последние новости » Новости технологий » Стало известно, где похоронена египетская царица Клеопатра
 
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Известный археолог Захи Хавасс заявил, что он знает последнее место пристанище Клеопатры. Об этом он сообщил во время конференции, которая проходила в университете в Палермо. Эта новость быстро стало популярной.

Отметим, что про последнего фараона Египта Клеопатру имеется очень мало данных. Вот уже много десятилетий ученые во всем мире пытаются найти саркофаг, где находятся останки царицы. Они уверены, что это прольет свет на неизвестные факты ее биографии. Добавим, что эта находка будет такой же желанной, как и открытия гробницы Тутанхамона в прошлом столетие, информирует enovosty.com/news.

Считается, что Клеопатра покончила жизнь в Александрии где-то в 12 до н.э. Об этом написано во многих произведениях. Только это все выдумки.

Захи Хавасс уверен, что Клеопатра делит одну могилу с Марком Антонием. Мумифицированные тела спрятаны в погребальной камере на глубине 2-3 метра. Скорее всего саркофаги хранятся под руинами храма Тапосирис Магна. Однако, ученый говорит, что гробницу могли разрушить римляне во время захвата Египта.

Скоро будет организована археологическая экспедиция, которая должна увенчаться успехом.

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Автор: Катерина Лукьянчук
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