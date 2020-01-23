NASA: На Марсе можно строить жилье из грибов

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Ученые придумали новый способ создания домов для марсианских колонистов. В NASA предложили использовать грибной мицелий.

Сейчас специалисты NASA всерьез занимаются вопросом возведения жилья для будущих колонистов Луны и Марса. Транспортировать большое количества метала и стекла будет очень энергозатратно. В связи с этим был создан проект компании Ames, работающей под руководством NASA, информирует enovosty.com/news.

Ученые предложили «выращивать жилье» прямо на Луне или Марсе. Сделать это можно с помощью грибов и их мицелия – подземных нитей. Основными плюсами мицелия является его легкость и большая площадь разрастания.

Справка. Мицелий составляет основную подземную часть грибов. Крошечные нитки способны формировать различные сложные сплетения и объединятся в крупные конгломераты. Используя правильный подход, с их помощью можно формировать практически любые конструкции, в том числе, и строительные блоки.