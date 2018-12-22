Ученые точно сказали, есть ли память у растений

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Ученые сумели найти специальный механизм, позволяющим цветущим растениям ощущать и «запоминать» перемены окружающей среды

Биологи из Бирмингема и Ноттингема поделились своим новым исследованием, в котором сумели раскрыть потенциальные возможности для выведения новых сортов растений. В частности, речь идет о злаках и овощах, которые будут готовы к полной адаптации к самым разным условиям в окружающей среде, информирует enovosty.com/news.

Память растений, в частности, даёт им возможность точно координировать развитие, отвечая на стрессы и перемену времени года. Так, некоторые растения могут запоминать долгий зимний холод, который является гарантией того, что цвести они смогут только с приходом весны, когда снова потеплеет. Биологи рассказали о способе «запомнить» температуру. Это происходит с помощью белков PRC2. В зимний холодный период PRC2 создают комплекс, переключая растения в режим цветения.

Биологи в своем новом исследовании рассказали о том, что главным компонентом PRC2 является очень нестабильный белок VRN2, который при избытке кислорода или при высокой температуре регулярно расщепляется. В сложных условиях с низкой температурой или малым количеством кислорода, белок VRN2 увеличивает свою выживаемость и становится стабильным. Кроме того, в холодную пору он способен накапливаться. Именно потому комплекс PRC2 запускает цветение, когда температура окружающей среды увеличивается.

Биологи рассказали о том, что цветущие растения имеют замечательную способность не только чувствовать, но и «помнить» перемены окружающей среды, и это дает им возможность держать под контролем жизненный цикл.

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