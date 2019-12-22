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Программный сбой: NASA и Boeing досрочно возвращают на Землю корабль Starliner (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости технологий » Программный сбой: NASA и Boeing досрочно возвращают на Землю корабль Starliner (ВИДЕО)
 
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Сегодня NASA и Boeing возвращают на Землю космический корабль Starliner CST-100. Полет оказался неудачным, из-за программной неполадки аппарат не смог выйти на нужную орбиту.

Из-за того, что корабль Starliner не вышел на необходимую орбиту специалисты NASA и Boeing приняли решение возвращать аппарат на Землю. Ожидается, что он возвратится сегодня в 14:56 по киевскому времени, информирует enovosty.com/news.

Сядет космический корабль на территории полигона Уайт-Сэндз, находящегося в штате Нью-Мексико.

На YouTube-канале NASA появилась видеотрансляция процесса приземления Starliner CST-100. Ее в режиме реального времени смотрят более 11 тыс. людей с разных уголков мира.

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Добавим, что на расчетную орбиту Starliner CST-100 должен был выйти еще 20 декабря. Однако из-за программного сбоя сделать это кораблю не удалось. От стыковки с МКС пришлось отказаться.

На данный момент эксперты считают, что причиной неудачи стала поломка таймера Starliner. Капсула очень быстро сжигала топливо.


Экономические новости youtubeАвтор: Катерина Лукьянчук
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