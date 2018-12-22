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NASA: Мимо Земли пролетел «рождественский» астероид

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Ученые обнародовали изображение, приближающегося к Земле астероида 2003 SD220. NASA подсчитало, что это небесное тело приблизилось к нам на минимальное расстояние сегодня, 22 декабря.

Сегодня к Земле максимально близко подлетел астероид 2003 SD220. Ученые NASA прозвали его «рождественским», информирует enovosty.com/news.

Это небесное тело подлетело к нашей планете на 2,81 млн км. Таким образом, данное сближение стало самым максимальным за последние 400 лет. Такое повторится лишь через 52 года.

Фото «рожденственского» астероиды астрофизики получали с 15 по 19 декабря. Ученые зафиксировали, что небесное тело вращается вокруг своей оси. Полный оборот «рождественский гость» совершает за 12 суток.

NASA: Мимо Земли пролетел «рождественский» астероид

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NASA: Мимо Земли пролетел «рождественский» астероид

Исследователи также измеряли его длину — она составляет 1,6 км. Было замечено, что по форме астероид напоминает африканского зверя – бегемота, который купается в реке.

В NASA утверждают, что яркие пятна на «бегемоте» могут быть отражением, которое издают валуны. Темные круглые пятнышки же свидетельствуют о наличии кратеров на этом астероиде.

Данный астероид ранее классифицировали как «потенциально опасный». Причиной ученые называли его размер и близкий подлет к Земле. Первые сведения о нем были получены 15 лет назад – в сентябре 2003 года.


Автор: Катерина Лукьянчук
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