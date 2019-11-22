Американский школьник создал Bluetooth-колонку в форме огромного Apple AirPod (ФОТО)

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AirPod Max не является официальным продуктом Apple, но это функциональная Bluetooth-колонка.

17-летний школьник из США построил гигантскую Bluetooth-колонку в форме одного из самых популярных гаджетов: AirPods от Apple. По словам его создателя, ученика средней школы Миннесоты по имени Аарон Бекман, AirPod высотой 25 см — это полнофункциональная беспроводная колонка, информирует enovosty.com/news.

Ранее в этом месяце Бекман опубликовал фотографию своего творения на одном из форумов, где с тех пор набралось более 78 000 лайков и 2000 комментариев. Чтобы создать колонку AirPod, которую он назвал «AirPod Max», Бекман использовал 3D-принтер, доступный через кружок робототехники его средней школы. Бекман поделился фотографиями своего творения и немного рассказал о том, как он это сделал:

Дизайн Beckman AirPod невероятно совпадает с оригиналом.



Колонка AirPod слева, а AirPods от Apple справа.

Его колонка AirPod включает в себя даже самые мелкие детали наушников Apple, от маленьких кнопок и углублений до буквы «L», которая обозначает, что это для вашего левого уха.

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Колонка AirPod сверху, а AirPods от Apple снизу.



Бекман также собрал электронику, чтобы сделать его гигантский AirPod функциональным динамиком. Затем он планирует создать соответствующий AirPod Max для правого уха, чтобы получить стереозвук.

Как и в любой функциональной Bluetooth-колонке, Бекман сделал встроенный порт для зарядки, который позволяет ему заряжать аккумулятор после его разрядки.

