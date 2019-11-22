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Американский школьник создал Bluetooth-колонку в форме огромного Apple AirPod (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости технологий » Американский школьник создал Bluetooth-колонку в форме огромного Apple AirPod (ФОТО)
 
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AirPod Max не является официальным продуктом Apple, но это функциональная Bluetooth-колонка.

17-летний школьник из США построил гигантскую Bluetooth-колонку в форме одного из самых популярных гаджетов: AirPods от Apple. По словам его создателя, ученика средней школы Миннесоты по имени Аарон Бекман, AirPod высотой 25 см — это полнофункциональная беспроводная колонка, информирует enovosty.com/news.

Ранее в этом месяце Бекман опубликовал фотографию своего творения на одном из форумов, где с тех пор набралось более 78 000 лайков и 2000 комментариев. Чтобы создать колонку AirPod, которую он назвал «AirPod Max», Бекман использовал 3D-принтер, доступный через кружок робототехники его средней школы. Бекман поделился фотографиями своего творения и немного рассказал о том, как он это сделал:
Дизайн Beckman AirPod невероятно совпадает с оригиналом.

максимальный динамик
Колонка AirPod слева, а AirPods от Apple справа.

Его колонка AirPod включает в себя даже самые мелкие детали наушников Apple, от маленьких кнопок и углублений до буквы «L», которая обозначает, что это для вашего левого уха.

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динамик макс.
Колонка AirPod сверху, а AirPods от Apple снизу. 
максимальный динамик
Бекман также собрал электронику, чтобы сделать его гигантский AirPod функциональным динамиком. Затем он планирует создать соответствующий AirPod Max для правого уха, чтобы получить стереозвук.

максимальный динамик

Как и в любой функциональной Bluetooth-колонке, Бекман сделал встроенный порт для зарядки, который позволяет ему заряжать аккумулятор после его разрядки.
максимальный динамик


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 398

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