На Марсе найдена левитирующая сфера (ВИДЕО)

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Всемирно известный уфолог Скотт Уоринг снова сделал сенсационное открытие. Во время изучения новых фото с Красной планеты, он обнаружил левитирующий шар. Эксперт считает, что этот объект имеет прямое отношение к внеземной цивилизации.

Ученый отмечает, что сфера относиться к древним технологиям, которые работают по этот день. Конечно, ее возраст определить пока невозможно. Скотт полагает, что эта сфера работает на аккумуляторе. На видео видно, что она парит на высоте 60 см, а также отбрасывает тень. Можно полагать, что и ее диаметр составляет 60 см. , информирует enovosty.com/news.

Добавим, что и скептики после увиденного заявили, что шар на самом деле левитирует. Скотт Уоринг хочет доказать, что мы не одни в этой Вселенной.