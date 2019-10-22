Илон Маск впервые воспользовался «космической» интернет-сетью Starlink

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Миллиардер впервые с помощью сети Starlink зашел в интернет. Илон Маск благодаря спутникам отправил подписчикам твит.

Илон Маск впервые воспользовался интернет-сетью Starlink. Об этом он написал на собственной странице в Twitter, информирует enovosty.com/news.

В посте миллиардер сообщил, что использовал для публикации Starlink от корпорации SpaceX. «Она сработала», — пошутил Маск.

Напомним, что SpaceX создает сеть спутников Starlink для того, чтобы интернет стал доступным в любой точке мира. По мнению Илона, вскоре любой человек сможет беспрепятственно пользоваться 5G. Это касается и отдаленных, и многонаселенных регионов Земли. Интернет будет доступен благодаря многочисленным маленьким спутникам, летающим на орбите.

Сейчас в космос корпорация Маска отправила только 60 интернет-спутников. Но как видим, и они уже позволяют воспользоваться доступом к сети в некоторых частях планеты.

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Маск ранее заявлял, что для обеспечения людей, проживающих на юге США, интернетом необходимо отправить в космос около 11 тыс. таких Starlink-аппаратов.