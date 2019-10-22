Илон Маск впервые воспользовался «космической» интернет-сетью Starlink

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Фото недели

Завораживающие фото людей с веснушками

Все фото »

Новости технологий

22.10.2019 г.
16:26Илон Маск впервые воспользовался «космической» интернет-сетью Starlink
14:35В Украине появится уникальный киберполигон: все подробности нового проекта
13:45Составлен рейтинг лучших кнопочных телефонов в мире
12:15Национальная гвардия США получила первые истребители пятого поколения (ФОТО)
11:51На Марсе найдена левитирующая сфера (ВИДЕО)
07:35Ученые создали уникальное покрытие для смартфона, имитирующее человеческую кожу (ВИДЕО)
21.10.2019 г.
22:35Нацгвардия США наконец получила первые истребители 5-го поколения (ФОТО)
Все новости технологий

Аналитика

22.10.2019

Фискальные новшества для ФЛП: детенизация или борьба с конкурентами?

Фискальные новшества для ФЛП: детенизация или борьба с конкурентами?
Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что в целях детенизации экономики можно ...
21.10.2019

Итоги дня: Квартальный скандал, современный вертолёт-НЛО и угарная тревога

Итоги дня: Квартальный скандал, современный вертолёт-НЛО и угарная тревога
Квартал-95 угодил в скандал из-за песни о сгоревшем доме Гонтаревой, под Полтавой на вертолёте разбился бывший министр агрополитики Украины, а в мире ...
21.10.2019

«Источники войны» Эрдогана. Третья турецко-курдская война в Сирии и ее последствия

«Источники войны» Эрдогана. Третья турецко-курдская война в Сирии и ее последствия
Многострадальной сирийской земле мир только снится. Не успели затихнуть бои с антиасадовской оппозицией и остатками Исламского государства (ИГ), как ...

Последние новости

22.10.2019 г.
19:39 В Украине увеличивают стоимость коммунальных услуг для граждан, получающих субсидии
19:22 На Днепропетровщине больные заключенные умирают без медпомощи
18:59 Нацполиция уничтожила плантацию конопли
18:38 Минцифры запускает электронный проект, объединяющий все госуслуги
18:18 В Николаеве задержали мужчину, который разбрасывал по городу человеческие черепа
18:10 В сети обнародовали переписку депутата Железняка с лоббистом оценщиков
17:58 В США начались тренировочные учения по освоению легкой бронемашины JLTV
17:32 Правозащитники заявляют о рабском труде тысяч заключенных на строительстве Nord Stream 2
17:17 В РФ футболист "сам обварился кипятком" в отделении полиции
16:57 Reuters: В Южной Корее сообщили о нарушении российскими истребителями воздушного пространства
16:37 В Киеве сотрудник автомойки похитил машину клиента
16:32 В России стремительно уменьшаются доходы от экспорта нефти и газа, - Злой Одессит
16:26 Илон Маск впервые воспользовался «космической» интернет-сетью Starlink
16:14 В Украине поднялись цены на недвижимость
15:58 В Украине начался отопительный сезон: подробности
15:36 Озоновая дыра над Южным полюсом уменьшилась до рекордных размеров
15:31 Рожкова рассказала об основных факторах экономического роста
15:04 Стало известно условие для получения финпомощи от ЕС
15:00 «Титаник» исчезает: В Сети опубликовали шокирующие снимки затонувшего судна (ФОТО)
14:50 Определены главные недостатки офисной работы
14:45 Стало известно, сколько дней украинцы будут отдыхать в ноябре
14:35 В Украине появится уникальный киберполигон: все подробности нового проекта
14:15 В Германии хотят поднять пенсионный возраст до 69 лет
14:10 Экспертизы по "Роттердам+" опровергают наличие убытков от формулы, - адвокат
14:00 Пожар на торфяниках: на Киевщине вторые сутки горят 5 гектаров земли
13:45 Составлен рейтинг лучших кнопочных телефонов в мире
13:30 Диетологи рассказали, как набрать вес
13:30 Двойное гражданство в Украине: названа страна-исключение
13:30 Составлен список городов, которые к 2035 году будут лучшими по темпу роста ВВП
13:15 Нашумевший фильм "Джокер" породил новый флешмоб в Нью-Йорке
13:00 «Атлантическая решимость» в действии: В Литву прибывает тяжелая техника ротационной армии США
12:51 В Киеве сняли новую рекламу BMW (ВИДЕО)
12:46 Миф о "монополизме" используется для оправдания российского импорта электроэнергии, – эксперт
12:45 Контрразведка СБУ задержала российского диверсанта, планировавшего терракт на военном аэродроме
12:40 От роста ренты на руду выиграет Россия - мнение
12:30 Синоптики рассказали, когда в Украине выпадет первый снег
12:19 Психологи рассказали, как бороться со стрессом
12:15 Национальная гвардия США получила первые истребители пятого поколения (ФОТО)
12:07 Будем собирать налоги там, где мы их никогда не собирали, - Николай Тищенко (ВИДЕО)
12:00 Ветераны войны с ИГИЛ обвиняют Трампа в “предательстве союзников”
11:51 На Марсе найдена левитирующая сфера (ВИДЕО)
11:40 Единственный потомок Наполеона Бонапарта сыграл свадьбу: подробности торжества
10:56 Минздрав хочет отменить медицинские справки
10:51 Метеорологи рассказали, что происходит с воздухом над Украиной
10:43 Российская ракета отказалась улетать
10:20 130 километров трассы Запорожье-Мариуполь отремонтировано всего за 3 месяца – Голик
10:17 Украинцы будут самостоятельно заказывать автомобильные номера
10:08 В России обострилось борьба между «башнями Кремля»
09:59 Трамп пригрозил Ирану военным ударом
09:39 Стало известно, чего ожидать владельцам "евроблях" на таможне
09:18 Доллар зафиксировался на новой отметке
09:00 Американцы установят на корабле первый боевой лазер
08:38 Украинские военные сообщили новости с передовой
08:15 В США заявили, что готовы к войне с Турцией в случае необходимости
07:50 Китайский автоконцерн начал продажи конкурента Tesla Model Y (ФОТО)
07:35 Ученые создали уникальное покрытие для смартфона, имитирующее человеческую кожу (ВИДЕО)
07:25 В Киеве активно взялись за ремонт сетей уличного освещения
07:10 В Кабмине ломают голову над тем, как упростить порядок растаможки "евроблях"
07:00 Исследователи обнаружили военный корабль времен Второй мировой войны (ФОТО)
21.10.2019 г.
22:50 "Удар ножом в спину": курды проводили американских солдат камнями и помидорами (ВИДЕО)
Все новости »

Илон Маск впервые воспользовался «космической» интернет-сетью Starlink

Главная » Последние новости » Новости технологий » Илон Маск впервые воспользовался «космической» интернет-сетью Starlink
 
Печать Отправить на почту

 

 

Миллиардер впервые с помощью сети Starlink зашел в интернет. Илон Маск благодаря спутникам отправил подписчикам твит.

Илон Маск впервые воспользовался интернет-сетью Starlink. Об этом он написал на собственной странице в Twitter, информирует enovosty.com/news.

В посте миллиардер сообщил, что использовал для публикации Starlink от корпорации SpaceX. «Она сработала», — пошутил Маск.

Напомним, что SpaceX создает сеть спутников Starlink для того, чтобы интернет стал доступным в любой точке мира. По мнению Илона, вскоре любой человек сможет беспрепятственно пользоваться 5G. Это касается и отдаленных, и многонаселенных регионов Земли. Интернет будет доступен благодаря многочисленным маленьким спутникам, летающим на орбите.

Сейчас в космос корпорация Маска отправила только 60 интернет-спутников. Но как видим, и они уже позволяют воспользоваться доступом к сети в некоторых частях планеты.

Читайте: В Сети показали снимки прототипа межпланетного корабля SpaceX Starship (ФОТО)

Маск ранее заявлял, что для обеспечения людей, проживающих на юге США, интернетом необходимо отправить в космос около 11 тыс. таких Starlink-аппаратов.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 751

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Аналитика

Фискальные новшества для ФЛП: детенизация или борьба с конкурентами?
Итоги дня: Квартальный скандал, современный вертолёт-НЛО и угарная тревога
«Источники войны» Эрдогана. Третья турецко-курдская война в Сирии и ее последствия
Итоги дня: 2020 год в цифрах, шифры Разумкова и сильный ответ "Нафтогаза" "Газпрому"
Землю спекулянтам и олигархам?! Часть 3
Переговоры Украины с МВФ о новом кредите: как будут решать вопрос с «ПриватБанком»?
Итоги дня: Цена коррупционера, школьные штрафы и выброшенное "мощное" письмо Трампа
Итоги дня: Истерика Кремля, новшества от МВФ и уникальная операция ВСУ
Землю – спекулянтам и олигархам?! Часть 2
Итоги дня: Большая победа Украины, минский провал и скандальный пропагандист в Киеве
Все статьи


Читайте также

В Сети показали снимки прототипа межпланетного корабля SpaceX Starship (ФОТО)
 Илон Маск открывает новую сеть магазинов Tesla в Европе
Илон Маск спрогнозировал новую глобальную проблему для человечества
 Запущенный в космос автомобиль Tesla Roadster прошел первый оборот вокруг Солнца
Звездолет Илона Маска вспыхнул во время испытаний (ВИДЕО)
 Microsoft инвестирует $1 млрд в компанию, созданную Илоном Маском
Уже через 2 года на Луну приземлится космический корабль - Маск
 Технологии будущего: Илон Маск представил чип для чтения мыслей

Армия

Автоматизированная система управления 73Н6 «Байкал-1»
Вертолет Sikorsky Aircraft UH-60 «Black Hawk» (США)
Радиолокационная станция AN/TPS-43 (США)
Пулемет танковый КТМ-7.62
Вся армия    >>

Новости технологий

месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Новое украинское оружие способно дать отпор войскам РФ: все подробности о разработках (4890)

F-22 Stealth Raptor: может ли он остаться самым мощным в мире истребителем? (3971)

В США представили макет самого необычного боевого вертолета современности (3413)

Армия США готовится испытать оружие, способное стрелять на расстояние почти 2000 км (3362)

В Украине на международной выставке представили модернизированный БТР-70ТД (ФОТО) (2510)

Составлен рейтинг лучших кнопочных телефонов в мире (2281)

Национальная гвардия США получила первые истребители пятого поколения (ФОТО) (2251)

В США разработали беспилотный танк, которого практически не слышно (ВИДЕО) (2229)

В США представили макет боевого вертолета Bell 360 Invictus (ФОТО) (1956)

Американская армия может заменить основное оружие перспективной винтовкой RM277 (1697)

Персоны

Савик
ШУСТЕР
Владимир
ДЕМЧИШИН
Джастин
ТРЮДО
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Компания EOS Макса Полякова создаст первую цифровую карту Антарктиды на основе космических данных

ТОП-модели смартфонов: Какие новинки удивят мир

бизнесмен Макс Поляков

FireFly AeroSpace Макса Полякова — реальная перспектива доступного космоса

Американская альтернатива «Союзу»: как SpaceX и Boeing будут доставлять астронавтов NASA на МКС


Лазерные технологии превращают фантастику в реальность

Производственные кооперации с мировыми автомобильными брендами: перспективы украинского автопрома

Рынок автомобилей: Что выбирают украинцы

Евробляхеры против автоимпортеров: где интересы украинцев

В Украине вводят огромные штрафы за нарушение ПДД

Эрдоган


Афиша 

Вся Афиша    >>


bigmir)net TOP 100

 