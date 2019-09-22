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Жители Швейцарии протестуют против внедрения 5G-связи

Главная » Последние новости » Новости технологий » Жители Швейцарии протестуют против внедрения 5G-связи
 
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В столице Швейцарии прошли многочисленный акции протеста против связи нового поколения 5G. Активисты просят власти избавить людей от «принудительного облучения».

В швейцарском городе Берне люди вышли на акцию протеста против внедрения в стране 5G. Митингующие утверждают, что такая связь будет подвергать людей принудительному облучению, информирует enovosty.com/news.

Демонстрация проходила под девизом «Стоп 5G». На ней было замечено несколько тысяч участников. Швейцары, принявшие участие в акции, рассказали журналистам, что считают новую связь «преступлением против всего человечества».

Тамлин Шибер Ульман, одна из организаторов митинга, написала в Сети, что такое количество вышедших на протест против 5G является мощным сигналом власти.

Противники появления 5G-связи считают, что новая технология способна негативно влиять на здоровье и климат. Акцент делают на том факте, что до сих пор не были проведены исследования относительно рисков 5G. Протестующие планируют собрать 100 тыс. подписей, которые позволят организовать референдум на запрет этой мобильной технологии. Помимо этого, швейцарцы призывают более активно развивать оптоволоконную связь, являющуюся, по их мнению, безвредной.

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Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 81

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