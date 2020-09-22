Вертолеты MH-60S ВМС США оснастят минными нейтрализаторами

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Министерство обороны США выделило BAE Systems 108 миллионов долларов на производство и поставку минных нейтрализаторов Archerfish для вертолета MH-60S ВМС США.

Archerfish используется эскадрильей вертолетов MH-60S ВМС США (AN / ASQ-235) как часть системы воздушной нейтрализации мин, развертываемой с боевого корабля Littoral., информирует enovosty.com/news.

Это четвертый подряд контракт с компанией Archerfish, заключенный BAE Systems с 2003 года, и в течение следующих семи лет компания будет поставлять ее ВМС США.

Archerfish — это подводный минный нейтрализатор с дистанционным управлением, который можно запускать и управлять с надводного корабля, вертолета или беспилотного подводного аппарата (БПА). Его оптоволоконный канал передачи данных передает в реальном времени видео высокого разрешения при слабом освещении и высокочастотные гидролокаторные изображения интересующих целей, полученные от бортовых датчиков. Конструкция сокращает время, необходимое для идентификации и нейтрализации целей, что означает, что миссии по разминированию могут выполняться быстрее. Archerfish также защищает персонал, избавляя от необходимости погружать дайверов в воду.

В соответствии с новым контрактом Archerfish будет продолжать оказывать поддержку ВМС США в операциях по разминированию, а также предоставлять возможность проводить учения в период с настоящего момента до 2027 года.

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Контракт также включает поставку комплектов волоконно-оптических катушек, вспомогательного оборудования, обследование, ремонт, а также управление программой и поддержку, которые будут предоставлены командой проекта Archerfish из Портсмута, Великобритания.

Источник: Defenseworld