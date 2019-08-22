Украинские вокзалы и поезда оснастят бесплатными розетками с USB портами

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В «Укрзалізниці» заявили, что будут заботиться о комфорте пассажиров и предоставят возможность каждому бесплатно пользоваться розетками, оснащенными USB-портами.

На официальной странице «Укрзалізниці» в Facebook появилась новость, что вскоре сеть розеток с USB портами расшириться. Люди смогут зарядить свои гаджеты как на вокзале во время ожидания, так и в самом поезде, информирует enovosty.com/news.

В компании отметили, что эта услуга – абсолютно бесплатная, никто не вправе требовать за нее деньги: ни работники станции, ни проводники. Если кто-либо будет просить плату за пользование розеткой, рекомендуют сообщать на горячую линию «Укрзалізниці».

Напомним, бесплатной зарядка гаджетов в поездах и залах ожидания стала еще два года назад – в 2017.

В комментариях люди жалуются, что многим пришлось столкнуться с требованием платы за эту услугу. В частности, в зале ожидания Одессы просили оплатить подзарядку. Также сообщалось, что на вокзале в Конотопе пользоваться бесплатной зарядкой можно только в платном зале ожидания. С трудностями столкнулись и пассажиры в Днепре, Виннице, Ужгороде и нескольких других городах.

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