В сентябре к Земле приблизится астероид
Астрономы вычислили, что уже 9 сентября огромный астероид, под названием 2006 QV89, пройдет максимально близко к нашей планете.
Ученые решили выяснить, существует ли вероятность того, что небесное тело упадет на Землю, и станет причиной гибели человеческой цивилизации, информирует enovosty.com/news.
Отметим, что впервые этот астероид заметили еще 13 лет назад. В 2006 году он проходил от Земли на расстояние в несколько миллионов километров.
Эксперты вычислили, что в сентябре текущего года небесное тело вновь приблизится к нашей планете. Но, с их слов, причин для паники нет, так как шансы на столкновение равны нулю.