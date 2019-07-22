В сентябре к Земле приблизится астероид

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Астрономы вычислили, что уже 9 сентября огромный астероид, под названием 2006 QV89, пройдет максимально близко к нашей планете.

Ученые решили выяснить, существует ли вероятность того, что небесное тело упадет на Землю, и станет причиной гибели человеческой цивилизации, информирует enovosty.com/news.

Отметим, что впервые этот астероид заметили еще 13 лет назад. В 2006 году он проходил от Земли на расстояние в несколько миллионов километров.

Эксперты вычислили, что в сентябре текущего года небесное тело вновь приблизится к нашей планете. Но, с их слов, причин для паники нет, так как шансы на столкновение равны нулю.