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Китай успешно испытал первую в своем роде ракету для военных вертолетов

Главная » Последние новости » Новости технологий » Китай успешно испытал первую в своем роде ракету для военных вертолетов
 
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Оружие дальнего действия, которое, как сообщается, было испытано в июне, является первым в своем роде для Народно-освободительной армии.

Китай успешно разработал и испытал усовершенствованную ракету класса «воздух-поверхность» для вертолетов, сообщают государственные СМИ., информирует enovosty.com/news.

China Aviation News сообщила, что новое оружие было опробовано в пустынной местности в автономном районе Внутренняя Монголия в конце июня, когда оно было выпущено с вертолета и поразило цель.

Ракета, название и спецификации которой не были раскрыты, является оружием, находящимся в состоянии противостояния, а это означает, что она может запускаться с расстояния, достаточного для того, чтобы нападающий мог избежать оборонительного огня.

Ракета является первой в своем роде для вооруженных сил Китая, говорится в сообщении, с ее многочисленными управляемыми системами, большой дальностью и способностью избегать помех.

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Она была разработана Китайским институтом исследований и разработок вертолетов, дочерним предприятием Китайской корпорации авиационной промышленности, и, хотя проект был отложен из-за пандемии Covid-19, сейчас он вернулся к первоначальному графику, говорится в отчете.

Китай вертолет Z-19E

Разработанный китайцами ударный вертолет Z-19E во время его первого полета в Харбине, провинция Хэйлунцзян, Китай, 18 мая 2017 года. China Daily / через REUTERS

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После того как новая ракета станет полностью функциональной, она сможет заменить уже действующие противотанковые ракеты AKD-9 и AKD-10 и противокорабельные ракеты YJ-9.

В отличие от своих предшественников, новая ракета не ограничивается использованием только с одним типом вертолета, что делает ее похожей на американскую серию AGM-114 «Hellfire».

Сонг Чжунпин, военный аналитик в Гонконге, сказал, что наличие одной ракеты, способной атаковать стационарные наземные цели, бронетранспортеры и даже корабли, значительно облегчит и ускорит подготовку и обслуживание вертолетов, вместо того, чтобы рассматривать несколько вариантов оружия.

«Боеприпас общего назначения мог бы ускорить реагирование, а также в значительной мере повысить его общий боевой потенциал», — сказал он.

У китайских военных уже есть отечественная ракета класса «воздух-воздух» TY-90 для использования в вертолетных воздушных боях. Сонг сказал, что комбинация нового оружия и TY-90 — которая была первой в своем роде в мире — плюс ракетные бомбы повысили бы силу атаки авиационных подразделений сухопутных войск НОАК.

У сил есть несколько ударных вертолетов, в том числе отечественные Z-10 и Z-20, а также Z-19, который был модифицирован по сравнению с Z-9, который в свою очередь был основан на французском «Дельфине».

Источник: Businessinsider


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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