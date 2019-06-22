Xiaomi отказывается от двух популярных линеек смартфонов
Бренд Xiaomi решил прекратить выпуск некоторых смартфонов. Отказаться планируют от двух известных линеек — Mi Max и Mi Note.
Xiaomi не будет больше производить линейки смартфонов под названием Mi Max и Mi Note. Об этом на плановом заседании сообщил руководитель корпорации Лэй Цзюнь, информирует enovosty.com/news.
По его словам, две вышеназванные линейки уже устарели, пришло время для чего-нибудь нового и более продвинутого.
Также Цзюнь сообщил, что в будущем выпуск обновленных Mi Max и Mi Note могут возобновить. Однако, произойдет это не ранее 2020 года, а также при условии готовности рынка смартфонов к такому событию.
В ближайшее время руководство Xiaomi планирует делать ставки немного на другие линейки. К ним отнесли флагманскую Mi, художественную Mix и молодежную CC. Также, по мнению главы корпорации, будущее за Redmi, ведь эти смартфоны стали мегапопулярными среди покупателей с ограниченным бюджетом.
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