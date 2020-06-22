ВМС США выясняют причины сбоя в системе EMALS на авианосце USS Gerald R. Ford

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Система запуска самолета на авианосце USS Gerald R. Ford вышла из строя во время недавних испытаний в море, и ВМС США все еще пытаются выяснить, что именно пошло не так.

ВМС США до сих пор не могут сказать с уверенностью, что именно в начале этого месяца вызвало сбой критически важной части технологии на авианосце первого класса USS Gerald R. Ford., информирует enovosty.com/news.

2 июня во время испытаний в море у USS Gerald R. Ford возникла проблема с питанием, которая вызвала сбой электромагнитной системы запуска самолетов (EMALS), что помешало полетам на пять дней.

В отличие от паровых катапульт на старых авианосцах класса Nimitz, новая EMALS на Ford использует электричество для создания сильных магнитных полей, которые двигают катапульту, связанную с самолетом, вниз по взлётно-посадочной полосе, отправляя самолет в воздух.

В то время как EMALS должна быть лучше, чем паровые катапульты, ее разработка не была гладкой.

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Как одна из новых технологий, интегрированных в Ford, у EMALS были свои проблемы. Например, ее первый публичный запуск в 2015 году провалился. В начале июня Управление по вопросам подотчетности правительства опубликовало доклад, в котором отмечается, что «военно-морской флот все еще пытается продемонстрировать надежность ключевых систем, в том числе системы запуска электромагнитных самолетов».

Система вышла из строя ранее в этом месяце из-за отказа в элементах управления мощностью системы запуска, которые соединяют турбины с системой питания для EMALS, но точная причина остается неизвестной.

Джеймс «Хондо» Гертс, помощник министра военно-морского флота по исследованиям, разработкам и приобретениям, заявил в четверг, что военно-морской флот все еще пытается выяснить, что пошло не так, сообщает Inside Defense.

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Проблема возникла во время крупнейшего на сегодняшний день вылета самолета с данного авианосца.

«Собираемся ли мы что-то найти? Безусловно», — сказал Гёртс. «Но ничего из того, что мы видели, ничего из того, что я знаю, ничего, что мы отслеживаем, не является ахиллесовой пятой в системе».

Источник: Businessinsider