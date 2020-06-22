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Турция успешно испытала первый отечественный ракетно-воздушный двигатель

Главная » Последние новости » Новости технологий » Турция успешно испытала первый отечественный ракетно-воздушный двигатель
 
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Наземное испытание первого отечественного ракетного двигателя средней дальности TEI-TJ300 было проведено 19 июня на объекте турецкой аэрокосмической промышленности (TAI).

TEI-TJ300 будет питать противокорабельную ракету средней дальности (MRASM). Он был разработан командой, состоящей из TAI, Roketsan и Совета по научно-техническим исследованиям Турции (TÜBITAK). Тест проводился в центральной провинции Турции Эскишехир., информирует enovosty.com/news.

Первоначально турбореактивный двигатель TJ300 был разработан для использования в корабельных отталкивающих ракетах средней дальности, в то время как с различными конфигурациями он также может использоваться с несколькими другими платформами.

Двигатель может создавать силу в 1300 ньютонов и почти 400 лошадиных сил, несмотря на свои компактные размеры. Он способен работать на скоростях до 90% Маха-1 на высоте до 1520 метров.

Ракетный двигатель TJ300 совместим с системами воздушной, морской и наземной обороны.

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Источник: Defenseworld


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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