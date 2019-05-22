Ученые раскрыли происхождение Бермудских островов

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Ученые Национального научного фонда выяснили то, как сформировался самый старый спящий вулкан, на котором и появились Бермудские острова.

Специалисты детально изучили образцы керна. Он был изъят с этих островов еще в 1972 году. Они впервые обнаружили, что материал перешел из мантии на земную поверхность, информирует enovosty.com/news.

Эксперты подчеркнули, что в одном из слоев был богат расплавленной породой и кристаллами. Он мог подняться наверх только с формированием вулканов.

Добавим, что вулканические образования появляются в результате слияния тектонических плит или в результате мантийных плюмов, которые поднимаются от самой границы ядро-мантии. Они также образовывают появление горячих точек в земной коре.

Геологи заявляют, что эти процессы заставили материл из этих слоев мантии испарятся и таким образом проникать на поверхность планеты.

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