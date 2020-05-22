США планируют построить спутниковую сеть для отслеживания гиперзвукового оружия из России и Китая

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Агентство космического развития США хочет, чтобы к 2024 году на низкой околоземной орбите работало 150 взаимосвязанных спутников.

Соединенные Штаты планируют запустить 150 спутников, которые смогут отслеживать гиперзвуковое оружие на орбите в 2024 году. Целью этих спутников будет помочь Пентагону контролировать активы в космосе и пристально следить за деятельностью Китая., информирует enovosty.com/news.

Согласно предварительному запросу предложений, опубликованному Агентством космического развития (SDA) на прошлой неделе, оно ищет подрядчика для проектирования и создания восьми спутников с инфракрасными датчиками для отслеживания гиперзвукового оружия, сообщает американское военно-техническое издание C4ISRNET.

Эти спутники станут первым шагом к достижению цели создания сотен взаимосвязанных спутников, работающих на низкой околоземной орбите. В ближайшие два года планируется добавить более совершенные спутники.

Эта задумка появилась после того, как в феврале Агентство США по противоракетной обороне (MDA) опубликовало проект запроса предложений, заявив, что оно стремится спроектировать и создать ракету-перехватчик для защиты от региональных угроз гиперзвукового оружия.

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Военные машины с гиперзвуковыми ракетами DF-17 во время военного парада, посвященного 70-летию Китайской Народной Республики, в Пекине, 1 октября 2019 года.

Хе Цисонг, эксперт по космической обороне в Шанхайском университете политологии и права, сказал, что план по спутникам поможет военным США контролировать оружие, разработанное двумя его основными конкурентами: Китаем и Россией.

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«Эта сеть из 150 спутников является частью плана Америки по запуску в космос более 42 000 спутников для наблюдения за всем — включая гиперзвуковое оружие, противоспутниковые ракеты и другие передовые технологии — принадлежащие Китаю и России», — сказал он.

«А с помощью спутниковой сети отслеживания SDA в космосе, MDA будет в большей степени способно перехватывать и сбивать все виды воздушного оружия, запущенного Китаем и Россией».

SpaceX, частный американский производитель аэрокосмической техники, планирует запустить более 42 000 спутников на орбиту для создания услуги беспроводного интернета под названием Starlink. Этот план, представленный телекоммуникационными властями в январе, примерно в три раза превышает количество спутников, выведенных на орбиту кем-либо до сих пор.

Источник: Businessinsider