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Пентагон и Intel будут производить микрочипы для военных в США

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Ведущее исследовательское подразделение Пентагона и гигант из Кремниевой долины Intel будут работать вместе над увеличением внутреннего производства защищенных микрочипов, широко используемых в системах обороны.

Партнерство, объявленное в четверг Агентством перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США, устраняет опасения по поводу долгосрочных последствий отсутствия в стране производства микрочипов. США в основном полагаются на Тайвань в производстве микроэлектроники, что вызывает опасения, что Китай может вмешаться в производство микросхем для оружия и других критически важных оборонных платформ. Об этом сообщают Экономические новости со ссылкой на c4isrnet.com.

Данное объявление согласуется с глобальной нехваткой полупроводниковых чипов, которая побудила администрацию Байдена выделить 37 миллиардов долларов на ускорение производства в США.

DARPA выплатит Intel некую сумму для увеличения производства, а общая стоимость программы под названием «Оборудование со структурированными массивами для автоматически реализуемых приложений» или SAHARA составит «десятки миллионов», сообщил представитель агентства.

DARPA и Intel будут работать с исследователями из университетов Флориды, Мэриленда и Техаса A&M над автоматизацией процессов для увеличения производства типа микросхем — структурированных интегральных схем для конкретных приложений — которые обеспечивают уникальные функции безопасности, лучше работают и потребляют меньше энергии. Эти особенности делают их «эффективной альтернативой оборонным электронным системам», — говорится в заявлении DARPA.

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Вместе с учеными Intel разработает новые способы защиты данных от атак обратного проектирования и подделки. В заявлении Intel говорится, что «будет использована тщательная проверка, валидация и новые стратегии атак для проверки безопасности этих чипов».

Сегодня в вооруженных силах широко используются различные типы интегральных схем — программируемые микросхемы вентильных матриц, которые можно запрограммировать для различных приложений. Проект направлен на ускорение преобразования этих микросхем в схемы для конкретных приложений, которые Пентагон предпочел бы использовать.


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