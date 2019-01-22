Ученые раскрыли секрет долгой молодости

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Американские ученые провели ряд исследований, в ходе которых им удалось сделать прорыв в антивозрастной терапии, целью которой является торможение процесса старения. Секретом долгой молодости может стать влияние на фермент теломеразу.

Эксперты из США, благодаря экспериментам выяснили, что, если увеличить телемеразу (это фермент, способный восстанавливать длину телемер), то можно достичь эффекта долгой молодости, информирует enovosty.com/news.

Специалисты изучали каталитический цикл теломеразы. Они пришли к выводу, что если заставить данное вещество увеличить повороты ДНК на концах хромосом, это позволит отсрочить наступление биологического старения.

Во время исследований авторы проекта выяснили, что теломерная ДНК сжимается во время деления клетки и это приближает организм к старению и, как следствие, — смерти. Если же снизить скорость роста клетки, то это замедлит скорость старения организма.