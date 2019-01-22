Пассажирский Boeing впервые совершил перелет на биотопливе

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Авиакомпания из ОАЭ выпустила в рейс первый пассажирский самолет, работающий благодаря смеси биотоплива и керосина.

Etihad Airways рассказала о состоявшемся первом рейсе Boeing 787 Dreamliner с применением революционного вида топлива. В качестве горючего использовалось вещество, добытое из саликорнии (морской спаржи). Авиалайнер был заправлен биотопливом и керосином в соотношении 1:1, информирует enovosty.com/news.

Известно, что морская спаржа была выращена на креветочном заводе, находящемся возле аэропорта.

Boeing 787 Dreamliner на уникальном горючем совершил перелет из Абу-Даби в Амстердам. Из ОАЭ самолет отправился в 9:00, а в Нидерланды прибыл в 14:00. Пилоты довольны своим первым полетом на топливе из водорослей. По их мнению, он прошел очень хорошо, даже не понадобилась дозаправка.

Отметим, что горючее на основе морской спаржи было разработано компанией ISEAS. Ее инвесторами являются Etihad Airways, Boeing, Honeywell UOP и General Electric. Во время производства биотоплива ISEAS в качестве энергетических источников пользуется исключительно солнечными панелями.

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Специалисты уверены, что в будущем авиаперелеты должны быть экологически чистыми. Уже сейчас в ОАЭ намерены превратить несколько прибрежных пустынь в плантации по выращиванию морской спаржи для горючего.