Назвали неожиданный способ вырастить успешного ребенка

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Если вы хотите, чтобы ваш ребенок вырос успешным, чаще путешествуйте с ним. Американская Ассоциация студенческого и молодежного туризма провела исследование. Специалисты опросили учителей, которые считают, что путешествия положительно влияют на успеваемость детей.

Эксперты опросили более 1500 тысяч работников образования. Больше половины участников опроса считают, что возможность путешествовать влияет на достижения успехов в работе и учебе. Также большинство учителей, принимавшие участие в исследование, заявили, что поездки значительно улучшают понимания учебной программы. 74 % опрошенных учителей подчеркивают, что путешествие улучшают способность к саморазвитию, информирует enovosty.com/news.

Учителя считают, что дети, которые чаще выходят с зоны комфорта намного более открыты к новым знанием, показывают хорошие результаты в учебе. Такие дети чаще проявляют интерес к окружающему миру.

Преподаватели отметили, что если с детства дети привыкли к поездкам, они вырастают более отзывчивыми, сентиментальными, а также гораздо толерантнее.