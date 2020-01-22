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Космические силы США прошли первое боевое испытание, — эксперты

Главная » Последние новости » Новости технологий » Космические силы США прошли первое боевое испытание, - эксперты
 
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Возможности раннего предупреждения, принадлежащие космическому командованию США, помогли обнаружить запуски Ираном баллистических ракет по базам США в Ираке в этом месяце.

По словам официальных лиц и экспертов, недавно созданное боевое командование США, ориентированное на космос, прошло первоначальные боевые испытания, информирует enovosty.com/news.

Возможности раннего предупреждения, принадлежавшие командованию, помогли обнаружить недавние пуски иранских баллистических ракет по базам США в Ираке, что способствовало преимуществу раннего предупреждения для войск на земле.

В заявлении для Military.com в начале этой недели официальные лица космического командования США указали на огромное количество взаимосвязанных космических и наземных датчиков, в основном унаследованных от военно-воздушных сил, которые сейчас находятся в распоряжении командования. Возможности служат для обнаружения и отслеживания баллистических ракет по всему миру. Официальные лица, однако, не уточнили, какая именно система впервые приняла на себя пуски.

Но официальный представитель США и несколько экспертов, сказали, что первые признаки запуска почти наверняка появились из космической инфракрасной системы (SBIRS), возможности, создаваемой четырьмя спутниками, управляемыми 460-м космическим крылом на авиабазе Бакли в Колорадо.

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На этом спутниковом снимке, предоставленном в среду 8 января 2020 г. Институтом международных исследований Мидлбери и Planet Labs Inc., показан ущерб, нанесенный ракетным ударом Ирана на авиабазе Айн-Асад в Ираке. Действия Ирана были в ответ на убийство США генерала Революционной гвардии Кассема Сулеймани. (Planet Labs Inc. / Институт международных исследований Миддлбери через AP)

На этом спутниковом снимке показан ущерб, нанесенный иранским ракетным ударом по авиабазе Аль-Асад в Ираке.

В заявлении SPACECOM представитель нового командования в общих чертах описал это как «множество систем, которые способствуют всемирному предупреждению и обнаружению ракет для защиты нации».

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В рамках своей миссии новое командование координировало работу с Центром предупреждения о ракетах, Объединенным надземным постоянным центром инфракрасного планирования, Центром объединенных космических операций и Объединенными тактическими наземными станциями, развернутыми армией для обеспечения во всем мире «предупреждения о баллистических ракетах и расширения инфракрасного охвата».

9 января, на следующий день после того, как Иран выпустил 16 баллистических ракет по двум базам в Ираке с американскими и иракскими войсками, президент Дональд Трамп заявил, что американские войска защищены «системой раннего предупреждения, которая работает очень хорошо».

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи сказал, что пуски ракет были «ударом по лицу» для США в ответ на нанесенный 3 января удар беспилотником в международном аэропорту Багдада, в результате которого погиб Касем Сулеймани.

Министр обороны Марк Эспер и председатель Объединенного комитета начальников генералов Марк Милли заявили, что Иран выпустил в общей сложности 16 ракет, четыре из которых потерпели неудачу в полете. Одиннадцать поразили авиабазу Аль-Асад в иракской провинции Анбар, а одна попала в открытое поле в Эрбиле в северном автономном курдском регионе.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 84

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