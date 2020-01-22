Китай задерживает производство своего самого современного истребителя

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Военно-воздушные силы Народно-освободительной армии Китая возлагают большие надежды на своего «Powerful Dragons», но их недостаточно.

По словам военных аналитиков, Китаю необходимо будет ускорить производство своих самых современных реактивных истребителей-невидимок Chengdu J-20, а поставки «Powerful Dragons» значительно отстают от спроса, информирует enovosty.com/news.

В воскресенье военно-воздушные силы Народно-освободительной армии разместили в своих учетных записях в социальных сетях видео, на котором изображены два J-20 в сценарии боевой подготовки с двумя J-16 и J-10C. Самолеты принадлежали авиационной группе Wang Hai, названной в честь китайского боевого пилота, который служил в Корейской войне.

Этот тип формирования пяти плоскостей был замечен впервые на видео. Государственное телевидение сообщило, что военно-воздушные силы испытали комбинацию одного J-20, одного J-16 и одного J-10C в 2018 году.

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Истребители J-20

Истребители-невидимки пятого поколения служили «костяком» боевых возможностей страны, сообщили ВВС во время празднования своей 70-й годовщины в ноябре.

По словам гонконгского военного комментатора Сонга Чжунпина, Китаю понадобится от 100 до 200 самолетов J-20 как минимум для максимизации гибкости миссии.

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«J-20 может поразить вражеский радар своей способностью скрытности или атаковать вражеские самолеты из-за пределов дальности видимости», — сказал Сонг.

Предполагалось, что Китай построит около 50 самолетов J-20 к концу 2019 года, но проблемы с реактивными двигателями задержали производственные планы. Китайские инженеры разрабатывают турбореактивные двигатели WS-15 с высокой тягой для J-20, но эта работа отстает от графика.

В то же время считается, что J-20 использует либо китайские двигатели WS-10B, либо российские двигатели AL-31FM2 / 3, что ставит под угрозу его маневренность и скрытность на сверхзвуковых скоростях.

Стелс-истребители J-20

Для сравнения, американские стелс-истребители F-35 Lightning II, которые считаются основным конкурентом J-20 в Азиатско-Тихоокеанском регионе, находятся в серийном производстве. Ожидается, что к 2025 году в регионе будет эксплуатироваться 200 самолетов F-35.

Предполагается, что производственная линия Chengdu Aircraft Industry Group может производить около одного J-20 в месяц.

Для сравнения, сборочный завод Lockheed Martin в Форт-Уэрте в Техасе поставил 134 F-35 в 2019 году, что на три больше, чем планировалось, и на 47% больше, чем его производство в 2018 году, согласно данным компании.

Сонг сказал, что подход Китая к исследованиям и разработкам J-20 заключался в создании небольшого количества каждого блока, в то же время постоянно совершенствуя технологии для следующего блока, поскольку его приоритетом было постепенное улучшение, а затем оптимизация конфигурации военного самолета.

«Когда будут внедрены технологические усовершенствования, для второго и третьего вариантов производство может быть значительно ускорено», — сказал Сонг.

J-20 совершил свой первый испытательный полет в 2011 году, дебютировал на авиашоу China 2016 и поступил на военную службу в 2017 году.