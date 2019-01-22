Blue Origin показала конструкцию своей новой ракеты (ВИДЕО)
Космическая компания Джеффа Безоса Blue Origin показала свою обновленную ракету. Ее планируют запустить в 2021 году.
В YouTube Blue Origin опубликовала ролик, демонстрирующий особенности новой ракеты. В видеоролике показаны основные этапы космической миссии. Видны и аналогии с Falcon 9 — Blue Origin также садит свою первую ступень в море, информирует enovosty.com/news.
По сравнению с New Glenn, у New Origin Glenn есть немало преимуществ. В частности, новая конструкция имеет более широкий обтекатель (был – 5,4 м, стал – 7 м). Совершеннее стал и дизайн. Ливрею ракеты выполнили на этот раз в черных и белых тонах, а не в синих, как это было ранее.
Сотрудники компании заявили, что новая ракета предназначена для разных заказов: как коммерческих, так и военных. В космической компании уверены: New Origin Glenn сможет вывести на орбиту любой тип спутников. Высота ракеты составляет 95 м, ее грузоподъемность – 50 т (для сравнения: ракета Falcon Heavy от SpaceX имеет 70-метровую высоту и может перевозить 70 т). По словам разработчиков, первая ступень рассчитана на 25 полетов.
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Справка. Ракета названа в честь американского астронавта Джона Гленна. Именно он в 1962 году облетел нашу планету.