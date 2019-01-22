Blue Origin показала конструкцию своей новой ракеты (ВИДЕО)

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости технологий

22.01.2019 г.
19:30Ученые раскрыли секрет долгой молодости
17:22Blue Origin показала конструкцию своей новой ракеты (ВИДЕО)
16:13Астрономы запечатлели далекую погибшую звезду (ВИДЕО)
14:14Военные самолеты Нидерландов будут заправляться биотопливом
13:54Легендарная раскладушка Motorola вернется на рынок в виде смартфона с гибким экраном
13:49Назвали неожиданный способ вырастить успешного ребенка
13:03Стала известна стоимость новых смартфонов Samsung Galaxy S10
Все новости технологий

Аналитика

21.01.2019791

USA against Huawei. В торговой войне США и Китая уже берут заложников

USA against Huawei. В торговой войне США и Китая уже берут заложников
Торговая война между США и Китаем разгорается все сильнее и грозит глобальной экономике непредсказуемыми последствиями. В конфликт втягиваются все новые ...
19.01.20191176

Трамп уперся в стену рогом

Трамп уперся в стену рогом
Неадекватная и авантюрная политика, изрядно сдобренная «шоуменством», является отличительной особенностью не только Украины. В настоящий момент именно ...
17.01.2019767

Итоги дня: Исторический документ Рады, рука справедливости Facebook и гордость Украины

Итоги дня: Исторический документ Рады, рука справедливости Facebook и гордость Украины
Рада приняла исторический документ и не поддержала отмену моратория на продажу земли, в президенты подался еще один кандидат, а в Украину возвращаются ...

Последние новости

22.01.2019 г.
20:49 Активисты провели акции в поддержку захваченных украинских моряков под посольствами РФ в Киеве и Львове (ФОТО)
20:40 В столичном метро под поезд упал мужчина
20:27 В Украине снизилась цена на автогаз
20:00 ТОП-3 мифа про секс
19:51 Reuters: Турция начнет международное расследование убийства журналиста Хашогги
19:30 Ученые раскрыли секрет долгой молодости
19:29 В Украине подорожает интернет
18:42 Associated Press: Несмотря на протесты, парламент Греции приступил к дебатам о соглашении с Македонией
18:24 ДТЭК Рината Ахметова развивает добычу украинского газа и угля
17:52 Открывая рынки мы должны параллельно что-то у себя развивать для того, чтобы было что предложить, - Егор Киян
17:28 США будут вводить новые санкции против России и могут предоставить Украине военную помощь, - дипломат
17:22 Blue Origin показала конструкцию своей новой ракеты (ВИДЕО)
17:13 Формула Роттердам+ не критикуется международными организациями, - инвестаналитик
16:51 СБУ разоблачила агента кремлевской "тролефермы" (ВИДЕО)
16:49 Суд приговорил Криштиану Роналду к 23 месяцам заключения
16:21 The Washington Times: В Северной Корее обнаружено 20 засекреченных военных баз
16:13 Астрономы запечатлели далекую погибшую звезду (ВИДЕО)
15:53 Тимошенко сможет вывести Украину из экономической пропасти, - Кравчук
15:46 Насирова и Шевченко зарегистрировали кандидатами в президенты
15:11 Черное море и Керченский пролив превращаются в Карибы XVI-XVII веков, - Злой Одессит
15:05 Mercedes-Benz показал общественный транспорт будущего
14:48 Официально: Пентагон потратил более 20 миллионов долларов на изучение НЛО
14:39 На обоих судах, которые до сих пор горят в Черном море, зафиксирован опасный крен
14:35 Владимиру Зеленскому хотят вручить орден дружбы в России
14:14 Военные самолеты Нидерландов будут заправляться биотопливом
14:09 Одна из самых масштабных операций: Стали известны новые подробности израильского удара по Сирии
14:02 Медики рассказали, какие спиртные напитки опасно смешивать и почему
13:59 В Киеве горела пятиэтажка: погибла женщина
13:54 Легендарная раскладушка Motorola вернется на рынок в виде смартфона с гибким экраном
13:53 Трамп вперся в стіну рогом: до чого призведе авантюрна політика господаря Білого дому
13:49 Назвали неожиданный способ вырастить успешного ребенка
13:47 В Сети показали удивительные кадры "кровавой Луны" во время затмения (ФОТО, ВИДЕО)
13:40 "Мы знаем, что она ест, отравите это!": На Кейт Миддлтон планировалось покушение
13:30 ВОЗ: Отказ от вакцинации – глобальная угроза для всего человечества
13:11 Сегодня исполняется 5 лет со дня смерти героя Майдана – Сергея Нигояна
13:08 Стало известно, что запах тела может рассказать о болезнях
13:07 Ученые смогли обнаружить причину появления шизофрении
13:03 Стала известна стоимость новых смартфонов Samsung Galaxy S10
12:59 В Китае тысячи туристов съезжаются посмотреть на удивительный замерзший водопад (ВИДЕО)
12:52 Опубликован список стран, которые внесли самый большой вклад в борьбу с глобальным потеплением
12:40 Ученые совершили революционное открытие в человеческой анатомии
12:36 Ученые рассказали, как разогнать метаболизм
12:29 Россия угрожает Европе 200-мегатонной ядерной бомбой «Судного дня»
12:06 Наиболее коррумпированным сегментом энергетики украинцы считают газовую отрасль – исследование
12:01 Пассажирский Boeing впервые совершил перелет на биотопливе
11:40 Германия поддерживает строительство "Северного потока-2"
11:16 ГБР возбудило уголовное дело в отношении действий Гриценко
10:52 Мэй представила план «Б» относительно Brexit
10:37 Россияне устали: упал рейтинг Путина, - опросы
10:22 Еврокомиссия представила свой вариант транзита газа из РФ через Украину
09:49 День Соборности: какие улицы перекроют в столице
09:37 Евросоюз вводит санкции в отношении глав российской военной разведки,- Financial Times
09:17 Киев подписал ЗСТ с Израилем: что получим?
08:50 США обнаружили у КНДР секретные ракетные базы
08:24 Расплата за «крымские бусы»: Путин сам выбил из под себя два стула
21.01.2019 г.
22:40 В столице изменили правила проезда для льготников в общественном транспорте
22:00 Синоптики прогнозируют сильные морозы
21:20 Ученые рассказали, как воспитать успешного ребенка
20:53 ВСУ наращивают силы противовоздушной обороны из-за увеличения войск РФ на границах с Украиной
20:47 Украинцы смогут снимать деньги с банковской карты на кассе супермаркета
Все новости »

Blue Origin показала конструкцию своей новой ракеты (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости технологий » Blue Origin показала конструкцию своей новой ракеты (ВИДЕО)
 
Печать Отправить на почту

 

 

Космическая компания Джеффа Безоса Blue Origin показала свою обновленную ракету. Ее планируют запустить в 2021 году.

В YouTube Blue Origin опубликовала ролик, демонстрирующий особенности новой ракеты. В видеоролике показаны основные этапы космической миссии. Видны и аналогии с Falcon 9 — Blue Origin также садит свою первую ступень в море, информирует enovosty.com/news.

По сравнению с New Glenn, у New Origin Glenn есть немало преимуществ. В частности, новая конструкция имеет более широкий обтекатель (был – 5,4 м, стал – 7 м). Совершеннее стал и дизайн. Ливрею ракеты выполнили на этот раз в черных и белых тонах, а не в синих, как это было ранее.

Сотрудники компании заявили, что новая ракета предназначена для разных заказов: как коммерческих, так и военных. В космической компании уверены: New Origin Glenn сможет вывести на орбиту любой тип спутников. Высота ракеты составляет 95 м, ее грузоподъемность – 50 т (для сравнения: ракета Falcon Heavy от SpaceX имеет 70-метровую высоту и может перевозить 70 т). По словам разработчиков, первая ступень рассчитана на 25 полетов.

Читайте: Ученые разработали ракету с бесконечной генерацией топлива

Справка. Ракета названа в честь американского астронавта Джона Гленна. Именно он в 1962 году облетел нашу планету.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 250

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Насирова и Шевченко зарегистрировали кандидатами в президенты
Партия Слуга народа выдвинула Зеленского кандидатом в президенты
Выборы-2019: Еще один кандидат принёс в ЦИК документы
Насирова и Шевченко зарегистрировали кандидатами в президентыПартия "Слуга народа" выдвинула Зеленского кандидатом в президентыВыборы-2019: Еще один кандидат принёс в ЦИК документы
Все Выборы

Аналитика

USA against Huawei. В торговой войне США и Китая уже берут заложников
Трамп уперся в стену рогом
Итоги дня: Исторический документ Рады, рука справедливости Facebook и гордость Украины
Итоги дня: Укрепление гривны, риски для украинской экономики и санкции против "cолсберийских туристов"
Итоги дня: Новый мощный союзник Украины и первый успешный биоэксперимент на Луне
Европа-2019: ультраправый психоз или неолиберальный застой?
Итоги дня: Жесткое давление Москвы на Варфоломея, тучи над «Северным потоком-2» и протестное настроение россиян
Итоги дня: Недооцененная гривна, обещания Гриценко и секс по-новому
Итоги дня: Удар по РФ от Японии, скандал с украинскими олигархами и угрозы Лукашенко
Итоги дня: Наказание за "Северный поток", стена Трампа и темп роста цен
Все статьи


Читайте также

Ученые разработали ракету с бесконечной генерацией топлива
 Китай провел испытания новой баллистической ракеты, которая может нанести удар по материковой части США
Стало известно, как SpaceX, Blue Origin и Virgin Galactic планируют покорять космос
 NASА запустило ракету с 13 миниатюрными спутниками (ВИДЕО)
Американцы успешно испытали новую систему ПРО, сбив ракету над океаном (ВИДЕО)
 ООС: Оккупанты применили на Донбассе противотанковую управляемую ракету
Конец российской космонавтики? Во время запуска ракеты "Союз" произошла авария (ВИДЕО)
 Зачем России противоспутниковая ракета, - Александр Коваленко

Армия

Боевая машина пехоты Warrior MCV-80 (Великобритания)
Бронеавтомобиль Freccia (Италия)
Безоткатное орудие Breda Folgore (Италия)
Танк «Меркава Mk.4» (Израиль)
Вся армия    >>

Персоны

Ирина
ФАРИОН
Сергей
ТАРУТА
Виктор
ЧУМАК
Павел
КЛИМКИН
Все персоны    >>


Лазерные технологии превращают фантастику в реальность

Китай подозревают в разработке климатического оружия

Свобода слова под угрозой: IT отрасль против создания аналога «Роскомнадзора» в Украине

Искусственный интеллект, спутниковая связь и роботы: какими будут армии будущего

«Цукерберг – не говнюк»: что скрывается за личностью известного миллиардера

Евробляхеры против автоимпортеров: где интересы украинцев

В Украине вводят огромные штрафы за нарушение ПДД

В Украине резко возросло количество электрозаправок: как и где зарядить свой электрокар

Рейтинг YouTube на 28 марта: ТОП-10 популярных роликов про авто

Афиша 

Вся Афиша    >>


bigmir)net TOP 100

 