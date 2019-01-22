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Астрономы запечатлели далекую погибшую звезду (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости технологий » Астрономы запечатлели далекую погибшую звезду (ВИДЕО)
 
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Ученые получили снимок планетарной туманности в созвездии Девы.

Об этом рассказали сотрудники Европейской южной обсерватории. По их словам, изображение удалось получить во время использования мощного телескопа Very Large Telescope в рамках научной программы «Космические сокровища ESO», информирует enovosty.com/news.

Отметим, что планетарная туманность – это конечный период существования звезды с малой и средней массой. На этом этапе верхние слои сильно расширяются. В результате сжимающееся ядро провоцирует возникновение пульсации и выбросов газа в космическое пространство. Газовые туманности могут приобретать самые невероятные фигуры: спирали, квадраты, круги и др..

Европейскими астрономами была зафиксирована планетарная туманность под названием ESO577-24. Она расположена в созвездии Девы, на расстоянии 1400 световых лет от нас.

По подсчетам ученых, туманности на данный момент 10 тыс. лет. Нам ее видно из-за ультрафиолетового излучения, которое провоцирует центральная звезда.

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Астрономам удалось детально рассмотреть структуру газовых облаков и ее центральную звезду. Помимо этого, на снимке видны и другие далекие галактики.

Справка. Проект «Космические сокровища ESO» направлен на получение снимков разных космических объектов, расположенных в труднодоступных местах космоса.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 54

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