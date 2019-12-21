Журнал Science назвал главный научный прорыв года

Главная » Последние новости » Новости технологий » Журнал Science назвал главный научный прорыв года Журнал Science назвал главный научный прорыв года

Закрыть Отправить

Фотография тени черной дыры по версии издания Science является главным прорывом 2019 года.

На официальном сайте журнала Science сказано, что основным научным прорывом текущего года стал снимок тени черной дыры, полученный в апреле, информирует enovosty.com/news.

В материале издания сказано, что до сих пор массивные черные дыры прятались от людей, хотя были «у всех на виду». Никто не наблюдал их до апреля 2019 года. Ученые могли прогнозировать их присутствие в той или иной точке космоса только по гравитационным волнам.

Снимок, на котором запечатлена черная точка, окруженная кольцами из фотонов наделала много шума в научном сообществе. Изображение стало подтверждением многих теоретических работ, написанных за последние десятилетия.

По мнению же читателей журнала Science звание главного научного прорыва года заслужила и находка останков денисовского человека вне Денисовой пещеры. Отметим, что в 2019 году специалисты выяснили, что челюсть, обнаруженная 40 лет назад на территории и Тибетского плато, принадлежала денисовскому человеку.

Читайте: NASA создало захватывающую модель черной дыры (ВИДЕО)

Также в перечень важных открытий года читатели отнесли изобретение лекарства от лихорадки Эбола, а также реконструкцию первых часов, наступивших после падения астероида, спровоцировавшего массовую гибель динозавров.