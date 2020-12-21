ВВС США провели очередные летные испытания гиперзвукового ударного оружия

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В воскресенье поставщик оружия №1 Пентагона Lockheed Martin Corp. объявил, что самолёт ВВС США B-52H провел новые испытания ракеты AGM-183A Air-launched Rapid Response Weapon (ARRW) Instrumented Measurement Vehicle 2.

Как отмечает компания, 19 декабря приборно-измерительная машина ARRW (IMV) была доставлена ​​на бомбардировщике B-52H с базы ВВС Эдвардс в Калифорнии. Это был шестой полет IMV, приведший к летным испытаниям ускорителя, информирует enovosty.com/news.

Было отмечено, что 23 и 29 октября также были проведены летные испытания нового гиперзвукового ударного оружия.

Эти успешные испытания последовали за августовским испытанием аппаратурно-измерительной машины и позволят получить дополнительные данные об окружающей среде ракеты и ее подсистем в ответ на эти экстремальные условия.

«Результаты этого полета будут иметь важное значение для обеспечения того, чтобы подсистемы соответствовали правильным уровням окружающей среды», — сказал Майк О’Мира, главный инженер компании Lockheed Martin Missiles and Fire Control по гиперсонике.

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Ракета была построена с тактическим оборудованием и оснащена приборами для сбора тепловых, механических и цифровых данных с летательного аппарата через поток телеметрии и бортовой регистратор данных.

К преимуществам гиперзвукового оружия относятся быстрое реагирование, критичная по времени способность, позволяющая преодолевать расстояние в сложных условиях с использованием большой скорости и высоты. Действующее гиперзвуковое оружие воздушного базирования позволяет США удерживать важные, чувствительные ко времени цели, находящиеся в зоне риска в сложных условиях, с удаленного расстояния.

«Команда программы продолжает достигать важнейших этапов на постепенном пути к успешной кампании летных испытаний, — заявил Дэвид Берганини, директор программы Boost-Glide Hypersonics, Lockheed Martin Missiles and Fire Control.

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Lockheed Martin играет значительную роль в исследованиях, разработке и демонстрации гиперзвуковых технологий на протяжении более 30 лет. Lockheed Martin накопила глубокий опыт в разработке гиперзвуковых систем и связанных с ними проблем, работая с маневрирующими спускаемыми аппаратами, конструкцией воздушно-реактивных двигателей, авионикой и науками об аэро/тепловых полетах.

Источник: Defence-blog