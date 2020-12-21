РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости технологий

21.12.2020 г.
15:00ВВС США провели очередные летные испытания гиперзвукового ударного оружия
13:00Индийская компания DRDO вводит в строй специальную аэродинамическую трубу для испытания ракет
20.12.2020 г.
18:35Исчезла самая большая черная дыра во Вселенной
12:30Франция провела успешные испытания обновленной сверхзвуковой ядерной ракеты ASMPA
07:30Германия и Нидерланды совместно создадут фрегат нового поколения
18.12.2020 г.
23:10Китайские танки отрабатывают вторжение на Тайвань, - СМИ
13:55Украина планирует купить турецкие ударные беспилотники - Министр обороны Таран
Все новости технологий

Аналитика

18.12.2020

"Укроборонпром" к дерибану готов?!

Укроборонпром к дерибану готов?!
Основанный во времена Януковича в 2010 году и погрязший в коррупционных скандалах концерн "Укроборонпром", похоже, оканчивает свой земной путь и готовится ...
18.12.2020

Наследие Кернеса: Что ждет Харьков - передел сфер влияния или реванш пророссийских сил

Наследие Кернеса: Что ждет Харьков - передел сфер влияния или реванш пророссийских сил
Геннадий Кернес, руководивший Харьковом 10 лет и недавно победивший на очередных выборах мэра, умер от осложнений после коронавируса. В городе огласили ...
16.12.2020

Больше на силовиков и меньше на врачей: как распределили госбюджет 2021 и откуда возьмут деньги

Больше на силовиков и меньше на врачей: как распределили госбюджет 2021 и откуда возьмут деньги
Верховная Рада приняла госбюджет на 2021 год. За него проголосовали 289 депутатов. Из-за крайней нужды в денежных средствах от Международного валютного ...

Последние новости

21.12.2020 г.
15:00 ВВС США провели очередные летные испытания гиперзвукового ударного оружия
14:20 В ВСУ рассказали, когда начнется приписная кампания допризывников
14:17 Барьеры сняты: У украинцев станет меньше головной боли с субсидией
14:00 Стоимость проезда в столичных маршрутках может вырасти до 15 гривен
13:58 Выше, чем ожидали в Украине: Названа цена вакцины Pfizer
13:38 ГФС и прокуратура подозревают сеть АЛЛО в уклонении от налогообложения на сумму более 800 млн грн
13:21 Существует риск использования акции SaveФОП для дестабилизации ситуации с стране - СМИ
13:15 Новый штамм коронавируса: ВОЗ готовит экстренное заседание
13:12 Николаевский "Океан" будет строить турецкие военные корабли
13:11 Фото дня: памятник эпохи неолита на острове Гаврини освещается солнцем только раз в году - 21 декабря (ФОТО)
13:00 Индийская компания DRDO вводит в строй специальную аэродинамическую трубу для испытания ракет
12:55 Генерал рассказал, что ждет Харьков после смерти Кернеса
12:30 В Киеве снова зафиксировали повышенный уровень загрязнения воздуха
12:12 Советник Ермака Михаил Пасечник допустил продажу в Украине наркотических препаратов – СМИ
12:09 Британские ученые усомнились в данных о новом штамме коронавируса - Daily Mail
11:56 Зеленский, Ахметов и Медведчук: Самые влиятельные люди в стране по версии трех разных изданий
11:28 Шоппинг в Китае: магазины, доставка и скидки
11:22 В ВОЗ назвали вероятные причины возникновения британского "мутанта" COVID-19
11:18 Отдых 2021: В Турции раскрыли судьбу системы "все включено"
10:05 Неудачная шутка в день рождения обернулась смертью для молодого мужчины
09:50 Новый штамм COVID-19 охладил надежды инвесторов: Цены на нефть резко упали
09:21 Названа главная опасность коронавируса
09:04 Шевцова о будущем России: Навсегда потерянная Украина, пощечина от Турции, европейские взгляды Молдовы
08:54 Остался месяц: Пономарь рассказал, реально ли введение военного положения Трампом
08:46 День зимнего солнцестояния и Вифлеемская звезда: Что важно знать в этот уникальный период
08:27 "Приспосабливается к организму": В ВОЗ выступили с важным заявлением о новой мутации COVID
08:20 Врач ответила на самый популярный вопрос о температуре при COVID-19
08:15 Ученые выяснили, почему человек может повторно заразиться COVID-19
07:23 Фото дня: В Запорожье в середине декабря распустились весенние цветы
07:15 Ученые назвали фактор риска, останавливающий восстановление после COVID-19
07:07 Команда Джо Байдена готовит санкции против России за кибератаки - Reutars
20.12.2020 г.
23:55 Евросоюз созывает заседание из-за мутации коронавируса в Великобритании
23:51 Саудовская Аравия заявила о возможности продлить нефтяную сделку ОПЕК+
23:38 Во Франции лягушки проиграли суд: "слишком громко квакают"
22:20 С 1 января украинцы смогут менять отчество - новый закон
22:18 Более 10 стран мира прекратили авиасообщение с Британией из-за опасной мутации коронавируса
21:36 ОПЗЖ и ЕС объединились и будут добиваться досрочных выборов в Раду - эксперт
21:12 Французская армия будет использовать искусственный интеллект для обнаружения боевых машин противника
20:01 Стало известно как Азербайджан взял неприступный город Шуша в Карабахе
19:20 Lockheed Martin продемонстрировал на видео имитацию атаки на российскую систему С-400 (ВИДЕО)
18:35 Исчезла самая большая черная дыра во Вселенной
17:00 Польская армия получила первый зенитно-ракетный комплекс PILICA
15:30 Карантин в Украине: как будут работать заведения культуры и туризма
15:00 В Европе быстро распространяется новый штамм коронавируса - британские медики
14:00 Ученые обнаружили антитела у детей, рожденных женщинами с COVID-19
13:30 Уходящий 2020 год в лучших снимках по версии The New York Times (ФОТО)
13:00 Израиль объявил все страны мира "красной зоной"
12:30 Франция провела успешные испытания обновленной сверхзвуковой ядерной ракеты ASMPA
12:03 В США потребовали призвать к ответу Германию за сделку с "Газпромом"
11:30 Ученые выяснили, какая рыба является самой полезной в мире
11:27 В центр Минска стянули силовиков и спецтехнику: в Беларуси начинается новая акция оппозиции "Марш народного трибунала"
11:00 Определен самый некрасивый автомобиль всех времен (ФОТО)
09:30 Как выглядит знаменитый особняк из фильма "Один дома" спустя 30 лет (ФОТО)
09:00 Украинские эпидемиологи рассказали, зачем делать прививку, если коронавирус мутирует
08:30 Одна из старейших китайских автомобильных компаний прекратила существование
08:00 Мелания Трамп представила новый рождественский портрет с мужем (ФОТО)
07:30 Германия и Нидерланды совместно создадут фрегат нового поколения
07:00 В Канаде пёс угнал автомобиль и попал в аварию
07:00 Синоптики рассказали, где в Украине 20 декабря ждать снега и гололеда
00:08 В Лондоне ввели четвертый уровень карантинных ограничений из-за нового штамма коронавируса
Все новости »

ВВС США провели очередные летные испытания гиперзвукового ударного оружия

Главная » Последние новости » Новости технологий » ВВС США провели очередные летные испытания гиперзвукового ударного оружия
 
Печать Отправить на почту

 

 

В воскресенье поставщик оружия №1 Пентагона Lockheed Martin Corp. объявил, что самолёт ВВС США B-52H провел новые испытания ракеты AGM-183A Air-launched Rapid Response Weapon (ARRW) Instrumented Measurement Vehicle 2.

Как отмечает компания, 19 декабря приборно-измерительная машина ARRW (IMV) была доставлена ​​на бомбардировщике B-52H с базы ВВС Эдвардс в Калифорнии. Это был шестой полет IMV, приведший к летным испытаниям ускорителя, информирует enovosty.com/news.

Было отмечено, что 23 и 29 октября также были проведены летные испытания нового гиперзвукового ударного оружия.

Эти успешные испытания последовали за августовским испытанием аппаратурно-измерительной машины и позволят получить дополнительные данные об окружающей среде ракеты и ее подсистем в ответ на эти экстремальные условия.

«Результаты этого полета будут иметь важное значение для обеспечения того, чтобы подсистемы соответствовали правильным уровням окружающей среды», — сказал Майк О’Мира, главный инженер компании Lockheed Martin Missiles and Fire Control по гиперсонике.

Читайте: Франция провела успешные испытания обновленной сверхзвуковой ядерной ракеты ASMPA

Ракета была построена с тактическим оборудованием и оснащена приборами для сбора тепловых, механических и цифровых данных с летательного аппарата через поток телеметрии и бортовой регистратор данных.

К преимуществам гиперзвукового оружия относятся быстрое реагирование, критичная по времени способность, позволяющая преодолевать расстояние в сложных условиях с использованием большой скорости и высоты. Действующее гиперзвуковое оружие воздушного базирования позволяет США удерживать важные, чувствительные ко времени цели, находящиеся в зоне риска в сложных условиях, с удаленного расстояния.

«Команда программы продолжает достигать важнейших этапов на постепенном пути к успешной кампании летных испытаний, — заявил Дэвид Берганини, директор программы Boost-Glide Hypersonics, Lockheed Martin Missiles and Fire Control.

Читайте: Lockheed Martin построит центр технического обслуживания F-16 за 900 млн долларов

Lockheed Martin играет значительную роль в исследованиях, разработке и демонстрации гиперзвуковых технологий на протяжении более 30 лет. Lockheed Martin накопила глубокий опыт в разработке гиперзвуковых систем и связанных с ними проблем, работая с маневрирующими спускаемыми аппаратами, конструкцией воздушно-реактивных двигателей, авионикой и науками об аэро/тепловых полетах.

ВВС США провели очередные летные испытания гиперзвукового ударного оружия

Источник: Defence-blog


Экономические новости youtube
Посещений: 128

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 



Аналитика

"Укроборонпром" к дерибану готов?!
Наследие Кернеса: Что ждет Харьков - передел сфер влияния или реванш пророссийских сил
Больше на силовиков и меньше на врачей: как распределили госбюджет 2021 и откуда возьмут деньги
Крах АвтоКрАЗа: Как убивают знаменитый автозавод
Автомобильная отрасль в Украине: как выжить в условиях неравной конкуренции
Евро-буза: Польша и Венгрия против Брюсселя и Сороса
ЗЕяющий провал бюджета-2020
"Мотор Сич"- бриллиант отечественного машиностроения практически утрачен для Украины
Итоги ноября: Прививка от кризиса, "три орешка" президента и "платиновая карта" США для Украины
Рынок газа: Чем закончится борьба на газовом рынке между "Нафтогазом" и газсбытами
Все статьи





Читайте также

Lockheed Martin продемонстрировал на видео имитацию атаки на российскую систему С-400 (ВИДЕО)
 Франция провела успешные испытания обновленной сверхзвуковой ядерной ракеты ASMPA
В Израиле завершили испытания системы ПРО «Железный купол»
 Lockheed Martin построит центр технического обслуживания F-16 за 900 млн долларов
США потерпели неудачу в испытаниях "воздушного авианосца"
 Серийный БПЛА MQ-9B SkyGuardian испытали нагрузкой в 150%
Китай испытал в полете свой первый беспилотный вертолет AR-500B
 Lockheed Martin завершила производство нового спутника предупреждения о ракетном нападении SBIRS GEO-5

Армия

Зенитно-ракетный комплекс Stinger (США)
Бронетранспортер FV430 Mk3 Bulldog (Великобритания)
Снайперская винтовка калибра 12.7 мм Accuracy International AS50 (Великобритания)
Боевой модуль "Шабля"
Вся армия    >>

Персоны

Порошенко
Петр
Карачун

Виктор
Пивоварский
Андрей
Бальцерович
Лешек
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

«Университет — наш дом. Дом должен быть теплым», — юрист Вячеслав Труба

Олег Кияшко: Громкое «харьковское дело» может закончиться пшиком


Телевизоры LG первыми превосходят отраслевое определение 8K ULTRA HD TV


Мнения
Без шампанского. Что победа Байдена означает для Кремля
Андрей Зубов

Без шампанского. Что победа Байдена означает для Кремля

103 года назад в России победило абсолютное зло. Ныне в США победило добро, конечно, не абсолютное, но вселяющее надежду.
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Курьез: В Сети появилось юмористическое видео о невыполненных обещаниях Зеленского (24039)

"Обіцянки-цяцянки": У Мережі з'явилось гумористичне відео про невиконані обіцянки Зеленського (21199)

"Янукович и йолка": В Сети появилась смешная фотожаба про шляпу, снятую с главной елки Украины (10830)


Купить подарки





работа на besplatka.ua



Экономические новости youtube



Автомобильная отрасль

help




bigmir)net TOP 100

 