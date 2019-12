ВВС США приняли первый вертолет MH-139 Grey Wolf на замену устаревшим UH-1N Huey

На этой неделе ВВС США приняли свой первый вертолет MH-139 Grey Wolf для замены устаревших вертолетов UH-1N Huey, которые патрулировали ракетные поля в течение почти пяти десятилетий.

Командующий ВВС Global Strike генерал Тимоти Рэй объявил название летательного аппарата во время церемонии, посвященной первой доставке M-139 19 декабря в Duke Field, Флорида, информирует enovosty.com/news.

В сентябре 2018 года Boeing выиграл контракт на замену Huey на сумму 2,38 млрд долларов. Предложение компании — военизированная версия коммерческого вертолета AW139, сделанного итальянской фирмой Leonardo, — огорчило компанию Lockheed Martin Sikorsky и Sierra Nevada Corp.

И Lockheed, и SNC предложили производные UH-60 Black Hawk, но Boeing сэкономил 1,7 миллиарда долларов от ожидаемой стоимости ВВС, чтобы получить контракт. Таким образом, Grey Wolf является первым вертолетом ВВС, который имеет совершенно другой планер, чем те, что принадлежат другим службам.

Gen Timothy Ray just announced «Ladies and Gentlemen, the Grey Wolf.» pic.twitter.com/pbdv0EgWAO

— AFGSC (@AFGlobalStrike) 19 декабря 2019 г.