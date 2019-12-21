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ВВС США приняли первый вертолет MH-139 Grey Wolf на замену устаревшим UH-1N Huey

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На этой неделе ВВС США приняли свой первый вертолет MH-139 Grey Wolf для замены устаревших вертолетов UH-1N Huey, которые патрулировали ракетные поля в течение почти пяти десятилетий.

Командующий ВВС Global Strike генерал Тимоти Рэй объявил название летательного аппарата во время церемонии, посвященной первой доставке M-139 19 декабря в Duke Field, Флорида, информирует enovosty.com/news.

В сентябре 2018 года Boeing выиграл контракт на замену Huey на сумму 2,38 млрд долларов. Предложение компании — военизированная версия коммерческого вертолета AW139, сделанного итальянской фирмой Leonardo, — огорчило компанию Lockheed Martin Sikorsky и Sierra Nevada Corp.

И Lockheed, и SNC предложили производные UH-60 Black Hawk, но Boeing сэкономил 1,7 миллиарда долларов от ожидаемой стоимости ВВС, чтобы получить контракт. Таким образом, Grey Wolf является первым вертолетом ВВС, который имеет совершенно другой планер, чем те, что принадлежат другим службам.

До настоящего времени Boeing получил первоначальный контракт на 375 миллионов долларов за первые четыре вертолета и комплектацию военной техники, необходимой для того, чтобы AW139 соответствовал требованиям ВВС. Компания поставит второй вертолет Grey Wolf в середине января, а третий и четвертый — в феврале.

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Об официальном назначении MH-139 объявлено через день после того, как ВВС подняли первый отряд, который будет поддерживать испытания и оценку вертолета. Подполковник Мэри Кларк принял командование отрядом №7 во время церемонии на Duke Field.

По данным Глобального ударного командования ВВС, отряд № 7 будет владеть четырьмя вертолетами и будет состоять из пилотов и летчиков специального назначения. Отряд будет временно размещен в аэропорту Duke Field перед переездом на базу ВВС Мальмстрем в Монтане.

В рамках программы ВВС планируют закупить 84 вертолета. Вертолет будет использоваться для самых разных миссий, в том числе для защиты полей межконтинентальных баллистических ракет, поисково-спасательных операций и миссий в столичном регионе.

Grey Wolf сможет нести 9 полностью загруженных солдат. Воздушное судно должно быть способно развивать крейсерскую скорость в 135 узлов и летать не менее 3 часов — и на минимальное расстояние 225 морских миль — без необходимости заправки.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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