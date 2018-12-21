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На Марсе нашли огромную пирамиду (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости технологий » На Марсе нашли огромную пирамиду (ФОТО)
 
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Ученый из Тайвани обнаружил на снимках с Красной планеты объект, который очень похож на пирамиды на Земле. Но они имеют только три грани.

Известный уфолог Скотт Уоринг подчеркивает, что одна сторона объекта гладкая. А вот другие были очень разрушены из-за внешних факторов. Рядом с этой пирамидой находятся также и другие неизвестные конструкции, информирует enovosty.com/news.

Эксперт отмечает, что пирамиды характерны для многих планет. Уоринг уверен, что скорее всего они были построены в одно и тоже время. В научной среде считают, что пирамиды строили для того, чтобы возле них создавались религиозные общины.

Недавно сообщали, что Скотт Уоринг заявлял, что марсоход Curiosity, американская разработка космического агенства NASA, не единственный аппарат, изучающий поверхность Марса. Эксперт также заметил на снимках, которые были сделаны марсоходом, объект, который напоминает зонд внеземного происхождения. Уоринг подчеркивает, что этот объект в разы превосходит разработку американцев.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 428

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