Индийская компания DRDO вводит в строй специальную аэродинамическую трубу для испытания ракет

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости технологий

21.12.2020 г.
13:00Индийская компания DRDO вводит в строй специальную аэродинамическую трубу для испытания ракет
20.12.2020 г.
18:35Исчезла самая большая черная дыра во Вселенной
12:30Франция провела успешные испытания обновленной сверхзвуковой ядерной ракеты ASMPA
07:30Германия и Нидерланды совместно создадут фрегат нового поколения
18.12.2020 г.
23:10Китайские танки отрабатывают вторжение на Тайвань, - СМИ
13:55Украина планирует купить турецкие ударные беспилотники - Министр обороны Таран
17.12.2020 г.
23:45В США власти 37 штатов подали антимонопольный иск против Google
Все новости технологий

Аналитика

18.12.2020

"Укроборонпром" к дерибану готов?!

Укроборонпром к дерибану готов?!
Основанный во времена Януковича в 2010 году и погрязший в коррупционных скандалах концерн "Укроборонпром", похоже, оканчивает свой земной путь и готовится ...
18.12.2020

Наследие Кернеса: Что ждет Харьков - передел сфер влияния или реванш пророссийских сил

Наследие Кернеса: Что ждет Харьков - передел сфер влияния или реванш пророссийских сил
Геннадий Кернес, руководивший Харьковом 10 лет и недавно победивший на очередных выборах мэра, умер от осложнений после коронавируса. В городе огласили ...
16.12.2020

Больше на силовиков и меньше на врачей: как распределили госбюджет 2021 и откуда возьмут деньги

Больше на силовиков и меньше на врачей: как распределили госбюджет 2021 и откуда возьмут деньги
Верховная Рада приняла госбюджет на 2021 год. За него проголосовали 289 депутатов. Из-за крайней нужды в денежных средствах от Международного валютного ...

Последние новости

21.12.2020 г.
13:38 ГФС и прокуратура подозревают сеть АЛЛО в уклонении от налогообложения на сумму более 800 млн грн
13:21 Существует риск использования акции SaveФОП для дестабилизации ситуации с стране - СМИ
13:15 Новый штамм коронавируса: ВОЗ готовит экстренное заседание
13:12 Николаевский "Океан" будет строить турецкие военные корабли
13:11 Фото дня: памятник эпохи неолита на острове Гаврини освещается солнцем только раз в году - 21 декабря (ФОТО)
13:00 Индийская компания DRDO вводит в строй специальную аэродинамическую трубу для испытания ракет
12:55 Генерал рассказал, что ждет Харьков после смерти Кернеса
12:30 В Киеве снова зафиксировали повышенный уровень загрязнения воздуха
12:12 Советник Ермака Михаил Пасечник допустил продажу в Украине наркотических препаратов – СМИ
12:09 Британские ученые усомнились в данных о новом штамме коронавируса - Daily Mail
11:56 Зеленский, Ахметов и Медведчук: Самые влиятельные люди в стране по версии трех разных изданий
11:28 Шоппинг в Китае: магазины, доставка и скидки
11:22 В ВОЗ назвали вероятные причины возникновения британского "мутанта" COVID-19
11:18 Отдых 2021: В Турции раскрыли судьбу системы "все включено"
10:05 Неудачная шутка в день рождения обернулась смертью для молодого мужчины
09:50 Новый штамм COVID-19 охладил надежды инвесторов: Цены на нефть резко упали
09:21 Названа главная опасность коронавируса
09:04 Шевцова о будущем России: Навсегда потерянная Украина, пощечина от Турции, европейские взгляды Молдовы
08:54 Остался месяц: Пономарь рассказал, реально ли введение военного положения Трампом
08:46 День зимнего солнцестояния и Вифлеемская звезда: Что важно знать в этот уникальный период
08:27 "Приспосабливается к организму": В ВОЗ выступили с важным заявлением о новой мутации COVID
08:20 Врач ответила на самый популярный вопрос о температуре при COVID-19
08:15 Ученые выяснили, почему человек может повторно заразиться COVID-19
07:23 Фото дня: В Запорожье в середине декабря распустились весенние цветы
07:15 Ученые назвали фактор риска, останавливающий восстановление после COVID-19
07:07 Команда Джо Байдена готовит санкции против России за кибератаки - Reutars
20.12.2020 г.
23:55 Евросоюз созывает заседание из-за мутации коронавируса в Великобритании
23:51 Саудовская Аравия заявила о возможности продлить нефтяную сделку ОПЕК+
23:38 Во Франции лягушки проиграли суд: "слишком громко квакают"
22:20 С 1 января украинцы смогут менять отчество - новый закон
22:18 Более 10 стран мира прекратили авиасообщение с Британией из-за опасной мутации коронавируса
21:36 ОПЗЖ и ЕС объединились и будут добиваться досрочных выборов в Раду - эксперт
21:12 Французская армия будет использовать искусственный интеллект для обнаружения боевых машин противника
20:01 Стало известно как Азербайджан взял неприступный город Шуша в Карабахе
19:20 Lockheed Martin продемонстрировал на видео имитацию атаки на российскую систему С-400 (ВИДЕО)
18:35 Исчезла самая большая черная дыра во Вселенной
17:00 Польская армия получила первый зенитно-ракетный комплекс PILICA
15:30 Карантин в Украине: как будут работать заведения культуры и туризма
15:00 В Европе быстро распространяется новый штамм коронавируса - британские медики
14:00 Ученые обнаружили антитела у детей, рожденных женщинами с COVID-19
13:30 Уходящий 2020 год в лучших снимках по версии The New York Times (ФОТО)
13:00 Израиль объявил все страны мира "красной зоной"
12:30 Франция провела успешные испытания обновленной сверхзвуковой ядерной ракеты ASMPA
12:03 В США потребовали призвать к ответу Германию за сделку с "Газпромом"
11:30 Ученые выяснили, какая рыба является самой полезной в мире
11:27 В центр Минска стянули силовиков и спецтехнику: в Беларуси начинается новая акция оппозиции "Марш народного трибунала"
11:00 Определен самый некрасивый автомобиль всех времен (ФОТО)
09:30 Как выглядит знаменитый особняк из фильма "Один дома" спустя 30 лет (ФОТО)
09:00 Украинские эпидемиологи рассказали, зачем делать прививку, если коронавирус мутирует
08:30 Одна из старейших китайских автомобильных компаний прекратила существование
08:00 Мелания Трамп представила новый рождественский портрет с мужем (ФОТО)
07:30 Германия и Нидерланды совместно создадут фрегат нового поколения
07:00 В Канаде пёс угнал автомобиль и попал в аварию
07:00 Синоптики рассказали, где в Украине 20 декабря ждать снега и гололеда
00:08 В Лондоне ввели четвертый уровень карантинных ограничений из-за нового штамма коронавируса
19.12.2020 г.
23:55 Удар по "Газпрому": В США планируют жесткие санкции, чтобы остановить "Северный поток - 2"
23:43 Майк Помпео обвинил Россию в масштабной кибератаке на правительство США
23:15 Врачи назвали симптомы постковидного синдрома
22:44 Учёные назвали новый фактор, повышающий риск заражения СOVID-19
18:53 Коронавирус в Киеве: статистика COVID-19 по районам на 19 декабря
Все новости »

Индийская компания DRDO вводит в строй специальную аэродинамическую трубу для испытания ракет

Главная » Последние новости » Новости технологий » Индийская компания DRDO вводит в строй специальную аэродинамическую трубу для испытания ракет
 
Печать Отправить на почту

 

 

В субботу в Организации оборонных исследований (DRDO) в Хайдарабаде был открыт передовой испытательный стенд с аэродинамической трубой для испытания гиперзвуковых ракет (HWT).

Испытательная установка HWT представляет собой изолированную установку с вакуумным приводом под давлением с диаметром сопла 1 метр и имитирует 5-12 Маха, информирует enovosty.com/news.

Этот объект способен моделировать гиперзвуковой поток в широком спектре и будет играть важную роль в создании очень сложных футуристических аэрокосмических и оборонных систем.

После США и России Индия является третьей страной, располагающей таким крупным предприятием с точки зрения размера и производственных возможностей. В сообщении DRDO говорится, что это местная разработка и результат синергетического партнерства с индийской промышленностью.

Объект подчеркивает планы DRDO по разработке гиперзвуковых ракет и самолетов, включая усовершенствованный средний боевой самолет (AMCA) и самолет-невидимку.

Читайте: США и Австралия совместно разработают гиперзвуковую ракету

Министру обороны Индии Раджнатху Сингху, открывшему объект, также были продемонстрированы две технологии защиты от дронов.

Они имеют множество возможностей, включая нейтрализацию наземных целей и средства защиты от беспилотных летательных аппаратов для борьбы с высокоскоростными движущимися целями. Ключевые особенности системы вооружения включают защищенную линию связи, эффективную систему управления отдачей, высокое угловое разрешение стрельбы, а также обнаружение и сопровождение целей на основе обзора.

Был также заложен первый камень в фундамент Испытательного центра по испытанию взрывчатых веществ и взрывных систем. Этот объект будет использоваться для проверки и оценки конструкции ракетных подсистем в различных экологических условиях.

Источник: Defenseworld


Экономические новости youtube
Посещений: 89

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 



Аналитика

"Укроборонпром" к дерибану готов?!
Наследие Кернеса: Что ждет Харьков - передел сфер влияния или реванш пророссийских сил
Больше на силовиков и меньше на врачей: как распределили госбюджет 2021 и откуда возьмут деньги
Крах АвтоКрАЗа: Как убивают знаменитый автозавод
Автомобильная отрасль в Украине: как выжить в условиях неравной конкуренции
Евро-буза: Польша и Венгрия против Брюсселя и Сороса
ЗЕяющий провал бюджета-2020
"Мотор Сич"- бриллиант отечественного машиностроения практически утрачен для Украины
Итоги ноября: Прививка от кризиса, "три орешка" президента и "платиновая карта" США для Украины
Рынок газа: Чем закончится борьба на газовом рынке между "Нафтогазом" и газсбытами
Все статьи





Читайте также

Індійська компанія DRDO вводить в експлуатацію спеціальну аеродинамічну трубу для випробування ракет
 США и Австралия совместно разработают гиперзвуковую ракету
В Сети появились снимки макета японского гиперзвукового оружия (ФОТО)
 Гиперзвуковая ракета США будет поражать цели до 1,6 тысяч километров
Китай похвастался успешным испытанием гиперзвуковой крылатой ракеты
 Трамп объявил о разработке в США самой быстрой в мире гиперзвуковой ракеты
Китай опровергает обвинения США в проведении испытаний баллистических ракет в Южно-Китайском море
 США разработали новый тип гиперзвуковых ракет

Армия

Тактический ракетный комплекс «Точка-У»
Радиолокационный комплекс РЛС 1Л220У «Зоопарк-2»
Беспилотный летательный аппарат RQ-4 Global Hawk (США)
Боевая разведывательная машина FV107 Scimitar (Великобритания)
Вся армия    >>

Персоны

Ярославский
Александр
Демчишин
Владимир
Бондаренко
Владимир
Супрун
Ульяна
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

«Университет — наш дом. Дом должен быть теплым», — юрист Вячеслав Труба

Олег Кияшко: Громкое «харьковское дело» может закончиться пшиком


Телевизоры LG первыми превосходят отраслевое определение 8K ULTRA HD TV


Мнения
Без шампанского. Что победа Байдена означает для Кремля
Андрей Зубов

Без шампанского. Что победа Байдена означает для Кремля

103 года назад в России победило абсолютное зло. Ныне в США победило добро, конечно, не абсолютное, но вселяющее надежду.
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Курьез: В Сети появилось юмористическое видео о невыполненных обещаниях Зеленского (23996)

"Обіцянки-цяцянки": У Мережі з'явилось гумористичне відео про невиконані обіцянки Зеленського (21140)

"Янукович и йолка": В Сети появилась смешная фотожаба про шляпу, снятую с главной елки Украины (10799)


Купить подарки





работа на besplatka.ua



Экономические новости youtube



Автомобильная отрасль

help




bigmir)net TOP 100

 