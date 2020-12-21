Индийская компания DRDO вводит в строй специальную аэродинамическую трубу для испытания ракет

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В субботу в Организации оборонных исследований (DRDO) в Хайдарабаде был открыт передовой испытательный стенд с аэродинамической трубой для испытания гиперзвуковых ракет (HWT).

Испытательная установка HWT представляет собой изолированную установку с вакуумным приводом под давлением с диаметром сопла 1 метр и имитирует 5-12 Маха, информирует enovosty.com/news.

Этот объект способен моделировать гиперзвуковой поток в широком спектре и будет играть важную роль в создании очень сложных футуристических аэрокосмических и оборонных систем.

После США и России Индия является третьей страной, располагающей таким крупным предприятием с точки зрения размера и производственных возможностей. В сообщении DRDO говорится, что это местная разработка и результат синергетического партнерства с индийской промышленностью.

Объект подчеркивает планы DRDO по разработке гиперзвуковых ракет и самолетов, включая усовершенствованный средний боевой самолет (AMCA) и самолет-невидимку.

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Министру обороны Индии Раджнатху Сингху, открывшему объект, также были продемонстрированы две технологии защиты от дронов.

Они имеют множество возможностей, включая нейтрализацию наземных целей и средства защиты от беспилотных летательных аппаратов для борьбы с высокоскоростными движущимися целями. Ключевые особенности системы вооружения включают защищенную линию связи, эффективную систему управления отдачей, высокое угловое разрешение стрельбы, а также обнаружение и сопровождение целей на основе обзора.

Был также заложен первый камень в фундамент Испытательного центра по испытанию взрывчатых веществ и взрывных систем. Этот объект будет использоваться для проверки и оценки конструкции ракетных подсистем в различных экологических условиях.

Источник: Defenseworld