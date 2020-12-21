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Boeing провел испытание новейшего беспилотника Loyal Wingman (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости технологий » Boeing провел испытание новейшего беспилотника Loyal Wingman (ВИДЕО)
 
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Boeing провел испытание беспилотника Loyal Wingman, во время которого проверялась работа системы управления беспилотником

Компания Boeing провела испытание новейшего беспилотника Loyal Wingman. Об этом сообщается на сайте концерна Boeing, информирует enovosty.com/news.

Во время испытания была проверена работа системы управления беспилотником. Разработка Loyal Wingman ведется по заказу австралийских ВВС. Беспилотник достигает в длину 11 метров, а размах крыла составляет 11,7 метра.

Аппарат построен по модульному принципу и может выполнять полеты на 3,7 тыс км. Он имеет системы наблюдения и обнаружения, может нести дополнительное вооружение.

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Наземные испытания беспилотника Loyal Wingman впервые начались в сентябре прошлого года. Во время испытаний специалисты тестировали топливную систему, двигатель, работу бортового оборудования.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 323

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