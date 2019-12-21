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Армия США оснастит служебных собак камерами и другим современным оборудованием для эффективного боя

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Армия США претерпевает свою крупнейшую модернизацию за последние десятилетия, но этот модернизационный толчок не ограничивается человеческими ресурсами.

Лучший друг человека участвовал в сражениях на протяжении веков, но современный четвероногий боевой приятель гораздо более изощренней, чем его предшественник, с более продвинутой экипировкой, информирует enovosty.com/news.

У современных американских военных есть многоцелевые тактические собаки, собаки для поиска и спасения, собаки для обнаружения взрывчатых веществ и собаки-следопыты, среди других видов собак, и у них также есть собственное специальное оборудование.

Армия США 1-й сержант Брайан Замиска, 3-й батальон 187-го пехотного полка 3-й бригадной боевой группы 101-й воздушно-десантной дивизии (воздушное нападение), 6 января 2013 года, во время патрулирования с афганской пограничной полицией в Тера-Зейи, обеспечивает безопасность рабочей собаке ВВС США. район, Афганистан.

Армия США, которая в настоящее время проходит крупнейшую за последние десятилетия модернизацию, усердно работает над обновлением вооруженных сил, оснащая солдат самым современным снаряжением, таким как легкие шлемы, которые могут противостоять снайперскому огню и улучшенным приборам ночного видения.

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Военные служебные собаки не остаются в стороне от модернизации.

Инсайдер недавно спросил старшего научного сотрудника в Исследовательском управлении армии, что будет дальше с военными собаками, и он объяснил, что на горизонте есть много интересного, несмотря на проблемы разработки снаряжения для собак.

«Мы сможем помочь улучшить экипировку животного с помощью более качественных камер, лучшей защиты слуха и лучшей защиты зрения, и собрать все это вместе, чтобы создать более умную систему», — сказал Стивен Ли Инсайдеру.

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Военная рабочая собака в шапках с защитными очками

Служебная собака в защитных очках 

Все военные собаки используют ошейник и поводок, но так же, как существуют разные типы собак для разных миссий, они, как правило, имеют различные комплекты снаряжения.

Подобно тому, как у многоцелевых собак может быть упряжь, жилет, в котором есть защита от колющих ранений или какая-либо вставная броня, у них также могут быть защитные очки, средства защиты органов слуха и специальные ботинки для снега, песчаных или каменистых условий.

Есть также охлаждающие жилеты и специальные намордники, которые охлаждают, чтобы помочь собакам лучше работать в жарких местах.

Солдат США несет военную рабочую собаку

Кинологическое оборудование постоянно развивается.

«Мы многому учимся у сообщества робототехники, потому что собакам нужна легкая электроника. Поэтому мы можем теперь ставить на собак маленькие камеры и вести их на расстоянии», — сказал Ли.

Американские военные уже сделали некоторые шаги в этой области, оснастив собак камерами, GPS-трекерами и радиоприемниками для улучшения связи вне поводка, но всегда есть потенциал для новых инноваций.

Задача заключается в том, что технически в армии нет линии финансирования исследований рабочей собаки.

Ли имеет докторскую степень в области физической органической химии и сыграл важную роль в разработке искусственного собачьего носа, который используется для скрининга, но, несмотря на то, что это невероятный инструмент, ему не хватает возможностей для обеспечения полного спектра возможностей рабочей собаки.

«Мы тратим миллиарды долларов на создание роботов, которые могут подражать собакам, но даже близко на них не похожи», — пояснил он, добавив, что военные не имеют каких-либо основных программ исследований и разработок для собак.

Военная рабочая собака в окружении солдатского снаряжения

Большая часть исследований, связанных с собаками, проводится промышленностью и научными кругами при участии военных и правоохранительных органов, а также различных фондов.

Например, компания Zeteo Tech, Inc., расположенная в штате Мэриленд, разработала инновационное решение для предотвращения потери слуха у собак с помощью гранта для исследований в области малого бизнеса, предоставленного Исследовательским отделом армии.

Но, хотя военно-рабочие собаки могут не получать того же уровня внимания, что и люди-солдаты, те, кто тесно сотрудничает с ними, хорошо понимают их ценность в бою.

Конан, военный служебный пес, которого недавно чтили в Белом доме, помог спецназу в октябре этого года убить Абу Бакра аль-Багдади, лидера ИГИЛ. Снова и снова лучшие друзья человека вносят важный вклад в военные миссии США.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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