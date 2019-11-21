Ученые NASA зафиксировали рекордно мощные космические вспышки

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Космические обсерватории NASA, а также наземные телескопы «заметили» две мощнейших гамма-всплеска. На данный момент установить их источник не удалось.

Орбитальные обсерватории Swift и Fermi, принадлежащие NASA зафиксировали две рекордно мощные космические вспышки. Подобных не наблюдалось за всю историю. Гамма-всплески также были уловлены телескопами MAGIC и HESS, информирует enovosty.com/news.

Отметим, что гамма-всплески возникают в момент гибели крупной звезды, на первом этапе ее превращения в черную дыру. Остатки вещества разгоняются до невероятно большой скорости и выбрасывают пучки света. Из-за того, что наша планета поглощает практически все гамма-излучения, ученые наблюдают их с помощью орбитальных телескопов.

Зафиксированные NASA две самые мощные вспышки, по словам ученых, являются результатом обратного комптоновского рассеяния, описанного Артуром Комптоном еще в 1920 годах. Теория этого исследователя гласит, что частицы света особым образом отталкиваются от электронов.

Справка. Впервые гамма-вспышку зафиксировали в 1967 году с помощью американского спутника Vela-4A.

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