Стартап, финансируемый Биллом Гейтсом, совершит революцию в солнечной энергетике
Стартап Heliogen изобрел уникальный способ накопления солнечного света. Данный проект финансирует миллиардер Билл Гейтс.
Heliogen, финансируемый фондом Билла Гейтса, заявил о разработке уникального метода концентрации солнечной энергии. Создатели считают, что их разработка не продуцирует СО2, а также сможет «обрушить стоимость разных ископаемых видов топлива», информирует enovosty.com/news.
Основой этого метода является своеобразная солнечная печь, которая разогревает вещество до температуры, равной ¼ от температуры на поверхности Солнца. Сейчас с помощью новой технологии специалисты Heliogen могут легко достигать температуры в 1000 градусов. Ученые считают, что такого показателя достаточно для отказа от сжигания газа или угля.
Стартап уверен, что их разработка поможет планете не только сохранить климат, но и значительно уменьшить стоимость ископаемых видов топлива. Билл Гросс, гендиректор Heliogen, назвал «солнечную печь» настоящим «святым Граалем».
Создатели технологии заявили, что метод базируется на совмещении специального программного обеспечения, а также на машинном зрении с функцией сверхточного управления зеркалами, отражающими лучи Солнца.
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Пока стоимость новой солнечной технологии держится в секрете.