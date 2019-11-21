SpaceX: Во время тестирования ракеты Starship произошел взрыв

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Тестовый вариант марсианской ракеты Starship взорвался во время испытаний. Взрыв был спровоцирован повышением давления.

На территории США во время испытаний взорвалась Starship — ракета, с помощью которой Илон Маск намерен переправлять людей и грузы на Марс, информирует enovosty.com/news.

В ходе этих испытаний корпорация SpaceX намеревалась проверить, какое давление является максимально допустимым в системах ракеты. Скорее всего, ей это удалось, ведь ракета разрушилась именно из-за чрезмерного роста уровня давления. «Результат не оказался для нас неожиданностью», — подытожили разработчики.

После данного инцидента разрушилась не вся ракета целиком, а лишь некоторые элементы конструкции, сообщают сотрудники SpaceX.

К счастью, в результате взрыва никто из работников корпорации не пострадал. Илон Маск также сообщил, что испорченный прототип не будет ремонтироваться и использоваться.

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Миллиардер назвал испытание производственным опытом. По его словам, инженеры получили хороший урок и сделают ракету более совершенной.