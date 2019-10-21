Смартфоны помогают армии США раздвинуть границы возможностей

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Приложения для смартфонов меняют условия работы военных

С 2000-х годов военные экспериментировали с переносными компьютерами и дисплеями в различных местах в программах «Солдат будущего». Как правило, целью этих устройств было дать солдатам возможность легко находить дружественные силы и отмечать позиции предполагаемых врагов, уменьшая дружественный огонь и облегчая тактический маневр. Тем не менее, большинство из них были неудачными, слишком громоздкими, энергозатратными или несовместимыми с существующей архитектурой., информирует enovosty.com/news.

Но в 2010 году команда Исследовательской лаборатории ВВС США решила использовать открытый исходный код, совместимый с несколькими устройствами, в операционной системе Android для создания геопространственного приложения для команд на местах. Названный Android Tactical Assault Kit или ATAK, этот программный продукт стал предпочтительным приложением американских тактических команд в большинстве филиалов.

ATAK по своей сути является картографическим приложением, которое обменивается данными через локальную сеть. Данные карты и местоположения, а также обычные текстовые, голосовые сообщения, потоковые видео и изображения могут быть переданы от пользователя к пользователю через приложение. Поскольку большинство устройств Android оснащены GPS-приемником, ATAK также полезна в качестве обычного приложения для навигации и ориентирования.

Во многих отношениях ATAK напоминает американскую военную систему FBCB2 (которая также разделяет корни ATAK / Android в Linux), уменьшенную до уровня отряда, поскольку она позволяет солдату пехоты отслеживать положение другой дружественной пехоты — возможность, которую FBCB2 предоставляет в основном для транспортных средств.

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ATAK также предоставляет довольно широкий спектр картографических инструментов, основанных на отзывах пользователей. К ним относятся способность видеть высоту вдоль запланированного маршрута, возможность измерять расстояния до мест на карте и возможность наложения графики на карту в виде слоев. Все это довольно продвинутые функции, которых во многих навигационных устройствах часто не хватало в гражданском мире. В военную версию ATAK также включены функции наведения и обследования взлетно-посадочной полосы, что позволяет наблюдателям и разведывательным группам работать более эффективно.

Хотя ATAK совместим с широким спектром устройств, небольшой форм-фактор современного смартфона под управлением Android, вероятно, является еще одной причиной популярности ATAK. Военнослужащие специальных операций часто обнаруживают прямоугольное крепление на бронежилете над своими магазинами. Это откидное крепление для телефона Android с ATAK, которое часто является всем необходимым для эффективной работы с ним. Это отличается от громоздких проводных переносимых компьютеров, которые использовались в более ранних программах для солдат.

ATAK даже может найти применение в гражданских и правоохранительных приложениях под менее агрессивным названием «Android Team Awareness Kit». Одни и те же возможности групповой коммуникации, навигации и картографии полезны во многих работах на открытом воздухе, включая исследования дикой природы, лесное хозяйство и геологию. Простота использования ATAK является важным фактором в его широком распространении, поскольку тактические подразделения Министерства национальной безопасности смогли обучить большинство солдат в течение пяти минут.

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ATAK редко встречается из-за того, что это программа Министерства обороны США, которая достигла дикого успеха, в основном придерживаясь своего первоначального бюджета. В то время как использование готового коммерческого аппаратного и программного обеспечения во всех военных сферах показалось неоднозначным, программа ATAK показывает, что может произойти, если все сделано правильно. Мощный, но гибкий характер операционной системы Android в сочетании с отзывчивой командой разработчиков позволил создать продукт, который был не только очень успешным в военном деле, но и лицензирован для гражданских компаний.