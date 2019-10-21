Канадцы научились делать людей невидимыми

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Канадские ученые разработали уникальный щит, он делает предметы прозрачными.

Над разработкой новой технологии работали специалисты компании Hyperstealth, информирует enovosty.com/news.

Известно, что шит создали с тонкого, но прочного материала. Он также не требует подзарядки. В его основе лежит лентикулярный растр и плоско-выпуклые линзы.

Эксперты подчеркивают, что он работает благодаря тому, что может переломить лучи света таким образом, что любые предметы, которые находятся за ним или внутри него, просто исчезают. Но сам щит продолжает оставаться видимым для окружающих.

Такая технология использовалась в СССР для изготовления открыток, календарей и значков.

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