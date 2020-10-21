Для армии США построят новые Lynx KF41 на замену нынешним боевым машинам Bradley

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Компании Rheinmetall и Textron Systems вместе построят новый вариант Lynx KF41 в рамках программы Опционально пилотируемых боевых машин (OMFV) армии США.

Компания American Rheinmetall Vehicles формирует отраслевую команду США, в которую войдут многочисленные ведущие оборонные компании США, в том числе Raytheon Technologies, которые объединятся в «Team Lynx». Компания Textron Systems будет важным звеном команды, с ее исключительным технологическим и производственным потенциалом, разработанным за десятилетия в качестве основного поставщика боевых платформ для вооруженных сил США., информирует enovosty.com/news.

Программа OMFV предназначена для замены устаревших боевых машин Bradley. OMFV по-прежнему находится на пути к направлению в боевые группы как действующей, так и бронетанковой бригады Национальной гвардии, начиная с 2028 финансового года. В настоящее время около 4,6 млрд долларов США инвестировано в программу на период с 2020 по 2026 годы.

В рамках программы OMFV армия хочет получить автомобили с хорошей живучестью, мобильностью, летальностью, массой, логистикой, транспортабельностью, укомплектованием и тренировочными характеристиками.

Источник: Defenseworld

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