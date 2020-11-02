Компания Mitsubishi разработает для Японии собственный стелс-истребитель нового поколения

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Новый самолет заменит F-2, которые Япония разработала совместно с США и которые должны быть выведены из эксплуатации примерно в 2035 году.

Япония выбрала Mitsubishi Heavy Industries в качестве главного подрядчика для разработки собственного истребителя-невидимки следующего поколения, который будет принят на вооружение в 2030-е годы, заявил в пятницу министр обороны., информирует enovosty.com/news.

Компания Mitsubishi объявила, что приостанавливает реализацию своего проекта гражданского самолета из-за неопределенности в туристической отрасли из-за пандемии коронавируса.

Истребители следующего поколения, в настоящее время известные как FX, являются частью программы модернизации японского парка устаревших истребителей, поскольку страна наращивает свой военный потенциал для противодействия растущим угрозам со стороны Китая и Северной Кореи.

Самолет-невидимка следующего поколения заменит F-2, которые Япония разработала совместно с США. Они должны быть выведены из эксплуатации примерно в 2035 году. Министерство обороны возьмет в бюджете на 2021 год 58,7 миллиарда иен (556 миллионов долларов) на исследования по разработке самолета.

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«Мы будем неуклонно продвигать разработку наших истребителей следующего поколения», — заявил журналистам министр обороны Нобуо Киси.

Mitsubishi возьмет в помощь производителей авионики, двигателей и других запчастей. Япония также рассматривает возможность совместной разработки некоторых деталей с иностранными подрядчиками, в том числе в США и Великобритании.

Закупки Японией американского оружия помогли сократить профицит ее торгового баланса с США.

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Киси сказал, что решение Mitsubishi о программе создания коммерческих самолетов не имело отношения к плану разработки истребителей.

Компания заявила, что решила сократить расходы и сосредоточиться на потенциальных секторах роста, таких как проекты по более чистой энергии и кибербезопасности, чтобы повысить свою прибыльность.

Работы над самолетом под названием SpaceJet, ранее известным как MRJ, будут приостановлены.

По словам Mitsubishi, учитывая удар по туристической отрасли, вызванный пандемией, спрос на пассажирские самолеты не восстановится до 2024 года.

Источник: Businessinsider