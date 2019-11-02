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Илон Маск раскритиковал Twitter

Главная » Последние новости » Новости технологий » Илон Маск раскритиковал Twitter
 
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На своей же странице в Twitter известный миллиардер Илон Маск написал, что «отключается» от Twitter.

Илон Маск на весь мир заявил, что очень сомневается в полезности Twitter. Глава SpaceX и Tesla признался, что пока не хочет им пользоваться. Примечательно то, что об этом он сообщила вчера, 1 ноября, на своей странице в критикуемой им же сети, информирует enovosty.com/news.

«Я не уверен в пользе Twitter», — заявил Маск. Спустя некоторое время он добавил, что портал Reddit по-прежнему считает полезным и удобным. После этого последовала новая запись. «Отключаюсь», — написал Илон.

Илон Маск раскритиковал Twitter

Отметим, что это не первая попытка Маска критиковать соцсеть Twitter. В июне он уже предпринимал попытку удалиться из нее, но спустя время продолжил использовать сов страницу. В последнее время бизнесмен очень часто менял название своего аккаунта.

Читайте: Twitter удалил тысячи аккаунтов по всему миру: стала известна причина

Несмотря на негативные высказывания в адрес Twitter, Маск очень активно использовал Twitter-страницу. На протяжении суток он часто публиковал несколько постов. Иногда в течении дня появлялись даже десятки новостей от миллиардера.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 75

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