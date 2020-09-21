РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости технологий

21.09.2020 г.
15:00Турция разработала симулятор легкого штурмового самолета на основе ИИ
13:00Космические силы США получат шестой спутник сверхвысоких частот к концу года
20.09.2020 г.
20:00Самолеты ВВС США смогут получать обновления ПО в режиме реального времени
19.09.2020 г.
06:54TikTok планирует оспорить решение США из-за блокировки приложения
17.09.2020 г.
22:28"Есть ли жизнь на Венере?": NASA планирует отправить миссию для поиска жизни
15:00Турция начинает испытания бронетранспортера-амфибии ZAHA
12:00Американские ССО планируют заменить свои конвертопланы CV-22 Osprey
Все новости технологий

Аналитика

18.09.2020

Партия Вакарчука «Голос» отказалась играть в «схемы» на выборах в Днепре

Партия Вакарчука «Голос» отказалась играть в «схемы» на выборах в Днепре
Многим казалось, что в Днепре исход выборов предрешен задолго до дня голосования в пользу неофициального градоначальника Геннадия Корбана и команды официального ...
18.09.2020

Повышение тарифов на коммуналку и урезание субсидий: чего ждать украинцам этой осенью

Повышение тарифов на коммуналку и урезание субсидий: чего ждать украинцам этой осенью
Уже скоро в Украине стартует отопительный сезон. А значит, что счета за коммунальные услуги этой осенью и зимой могут резко увеличиться. Правда, выборы ...
17.09.2020

4 000 евро учителю: Обидеть педагога может каждый, но никто не помогает материально

4 000 евро учителю: Обидеть педагога может каждый, но никто не помогает материально
Вялотекущий скандал вокруг повышения зарплат учителям возобновился с началом нового учебного года и активизировался сейчас, когда был опубликован проект ...

Последние новости

21.09.2020 г.
15:55 Алена Дегрик Шевцова выиграла суд о защите чести и деловой репутации против ИА "Главком"
15:17 Лимоны с "лимонами": В СБУ рассказали об интересном "лайфхаке" от коррупционеров "Укрзализныци"
15:00 Турция разработала симулятор легкого штурмового самолета на основе ИИ
14:58 Украинские предприниматели массово едут на работу в Польшу. Беларусы наступают на пятки, - исследование
14:42 Каким областям запретили смягчать карантин - данные Минздрава
14:25 Революция нового типа: Известный историк рассказал, почему режим Лукашенко и Путина обречен
14:20 Украинцев пригласили понаблюдать за украинско-американскими военными учениями
14:00 Беларусь может получить безвиз с Евросоюзом
13:40 Компания Porsche показала процесс создания нового 911 Targa 4S (ВИДЕО)
13:25 Ученые назвали еще одно преимущество ношения маски при COVID-19
13:23 ТОП-5 самых популярных профессий среди абитуриентов профтехучилищ в 2020 году - Минобразования
13:00 Космические силы США получат шестой спутник сверхвысоких частот к концу года
12:48 Британские военнослужащие вошли в историю, впервые десантировавшись в Украине (ВИДЕО)
12:40 "Мы придерживаемся всех протоколов COVID-19": в Индии снова открыли Тадж-Махал
12:25 В Днепропетровской области осенняя уборка закончилась масштабным пожаром
12:20 Компания Mitsubishi снимает с производства первый в мире массовый электромобиль
12:01 Черная полоса МРК "Каракурт", - Злой Одессит
12:00 Эксперты рассказали, когда украинские школы массово уйдут на карантин
11:56 Мировой торговле грозит кризис судоходства, – Bloomberg
11:28 Украина покоряет космос: в США успешно испытали ступень ракеты Alpha (ВИДЕО)
10:47 В Европе усиливают карантин: жители Германии и Испании протестуют против новых правил (ФОТО)
10:28 Часть Киева затянуло сильным смогом (ФОТО)
10:04 Стало известно, когда в Европе начнут применять вакцину против COVID-19
09:57 В Китае COVID-19 обнаружили на упаковке с морепродуктами из России
09:39 США восстановили санкции ООН против Ирана
09:08 Оккупированный Донбасс утопает в мусоре, - Злой Одессит
08:58 В США арестована подозреваемая в отравлении Трампа
08:38 В Украине обновили зоны карантина: кто попал в "красную зону"
08:09 ВВС Великобритании увеличили интенсивность патрулирования у границ РФ
07:40 ТОП-5 самых долговечных б/у авто по версии немецких экспертов
07:37 "Самый длинный подводный тоннель": из Дании в Германию за 10 минут
07:35 Китайский проект экологического жилого комплекса с "вертикальным лесом" провалился (ФОТО)
07:30 Украинские экологи бьют тревогу: через 30 лет в Черном море будет пластика больше, чем рыбы
07:18 На украинских рынках может появиться мясо крокодила из ЮАР
07:09 В Украине запустят электронные рецепты
07:08 Протесты в Беларуси: в Гродно ОМОН затащил в автозак женщину на позднем сроке беременности (ВИДЕО)
06:55 Пятнадцать фотографий британских монархов, которые стали сенсацией (ФОТО)
06:29 В Минздраве рассказали, как бесплатно сдать тест на коронавирус
06:02 Погода в Украине на 21 сентября (КАРТА)
00:03 В Сети появилось фото, как украинские ССО тренируются в Германии (ФОТО)
20.09.2020 г.
23:14 Появились видео жестких задержаний силовиками протестующих в Минске и Бресте (ВИДЕО)
23:10 Когда завершится пандемия COVID-19: прогноз от Билла Гейтса
21:33 В Китае в импортированных из России морепродуктах нашли коронавирус
21:00 Благотворительность превыше всего: создатель Duty Free стал банкротом
20:00 Самолеты ВВС США смогут получать обновления ПО в режиме реального времени
18:40 В одном из столичных парков собираются обустроить теннисные корты
18:20 Корпус морской пехоты США получил новые ударные вертолеты
17:49 От COVID-19 скончался вице-премьер Узбекистана
16:30 Новый десантный корабль ВМС США прибыл на военно-морскую базу в Сан-Диего
15:10 В Украине резко снизится температура воздуха, - ГСЧС
14:30 Стало известно, когда Jaguar Land Rover представит свои две новые модели (ВИДЕО)
13:40 Грецию накрыл мощный циклон: уже есть первые жертвы (ФОТО)
13:00 Стало известно имя нового внедорожника компании Ford
12:30 Стало известно, какие работники в Киеве сейчас наиболее востребованы
12:25 В Минздраве рассказали четкий алгоритм действий при появлении симптомов COVID-19
12:08 Один из разработчиков яда «Новичок» извинился перед Алексеем Навальным
11:15 Кейт Миддлтон и принц Уильям сообщили интересный факт о своем младшем сыне
10:35 COVID-19 приводит к длительной усталости, независимо от тяжести заболевания, - исследование
10:00 Топ-модель Наталья Водянова вышла замуж за французского миллиардера Антуана Арно
09:47 В октябре украинцев ожидает дополнительный выходной и перевод часов на зимнее время: подробности
Все новости »

Турция разработала симулятор легкого штурмового самолета на основе ИИ

Главная » Последние новости » Новости технологий » Турция разработала симулятор легкого штурмового самолета на основе ИИ
 
Печать Отправить на почту

 

 

Turkish Aerospace Industries заявила, что разработала первый в Турции симулятор на основе искусственного интеллекта, который будет использоваться на этапах проектирования и разработки Hurjet, отечественного легкого штурмового самолета.

TAI сообщила, что симулятор Hurjet 270 разработан для сбора отзывов от летчиков-испытателей, чтобы сделать конструкцию Hurjet «лучше, надежнее и эффективнее». Симулятор также предназначен для выявления дефектов конструкции на этапе разработки. Представители компании заявили, что симулятор будет иметь «разрешение на уровне человеческого глаза»., информирует enovosty.com/news.

Атилла Доган, заместитель генерального директора TAI по проектированию самолетов, сообщил государственному информационному агентству Anadolu, что Hurjet 270 поможет инженерам улучшить разработку алгоритмов управления полетом и программного обеспечения авионики на основе отзывов летчиков-испытателей.

Учебно-тренировочный самолет Hurjet представляет собой версию турбовинтового Hurkus с реактивным двигателем, первого базового учебно-тренировочного самолета Турции. TAI запустила программу Hurjet в 2018 году с целью первого полета самолета в 2022 году.

Hurjet будет развивать максимальную скорость 1,2 Маха и сможет летать на максимальной высоте 13700 м. Самолет будет иметь максимальную полезную нагрузку 3000 кг, включая боеприпасы, радар и камеру.

Hurkus-Cвооруженная версия базового варианта Hurkus, оснащена боеприпасами местного производства, включая CIRIT, TEBER, HGK и LGK. Он также может использовать бомбы с наведением INS / GPS, обычные бомбы, неуправляемые ракеты и пулеметы.

Hurkus-C также имеет бронированные части корпуса, систему самозащиты, канал передачи данных, лазерную привязку, электрооптическую и инфракрасную капсулу, внешний топливный бак и современную авионику.

Обладая грузоподъемностью 1500 кг, которую можно использовать через семь внешних узлов подвески, Hurkus-C может выполнять задачи легкой атаки и вооруженной разведки.

Источник: c4isrnet.com


Экономические новости youtube
Посещений: 236

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 


Аналитика

Партия Вакарчука «Голос» отказалась играть в «схемы» на выборах в Днепре
Повышение тарифов на коммуналку и урезание субсидий: чего ждать украинцам этой осенью
4 000 евро учителю: Обидеть педагога может каждый, но никто не помогает материально
Одесская область – рекордсмен по скорости строительства… коррупционных схем
Власть начала наступление на свободу интернета: "Слуги народа" хотят взять под контроль киберпространство
Артур Палатный: у УДАРа Виталия Кличко большие планы на очередные или внеочередные общенациональные выборы
Игорь Эйдман: Чем закончится война кремлевской империи киллеров против западной цивилизации
Новый политический сезон: сможет ли Зе-команда удержаться при власти?
Противостояние Трампа и Байдена: Конвульсии американской идентичности
Конфликт Греции и Турции. На греко-турецком фронте погибших пока нет
Все статьи







Читайте также

Туреччина розробила симулятор легкого штурмового літака на основі штучного інтелекту

Армия

Беспилотный летательный аппарат А-11 «Стриж»
Боевая машина пехоты M2 «Брэдли» (США)
Ракетно-артиллерийская система HIMARS (США)
Самоходная гаубица 155-мм K9 Thunder (Южная Корея)
Вся армия    >>

Персоны

Клинтон
Хиллари
Лукаш
Елена
Резниченко
Валентин
Загорий
Глеб
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Официальное заявление Правления ОАО «Кривбассжелезрудком»

Причины аварий на железной дороге – старые вагоны

Из-за налогового схематоза “Слуга народа” рискует проиграть выборы в Харьковской области


Телевизоры LG первыми превосходят отраслевое определение 8K ULTRA HD TV


Мнения
Остановите насилие. Жыве Беларусь!
Олег Савченко

Остановите насилие. Жыве Беларусь!

Кумир белорусской молодежи, рэп-исполнитель и лидер группы «ЛСП» Олег Савченко эмоциально высказался о протестах в Беларуси и призвал остановить насилие. ...
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Новый схематоз "слуг народа": кот Мурчик будет на учете (ВИДЕО) (14466)

"Когда что-то пошло не так": в сеть попали курьезные фото про "закон невезения" в действии (ФОТО) (10706)

Кадровый резерв страны: в Сети появились смешные фотожабы про "отдел кадров" Зеленского (10515)





работа на besplatka.ua



Экономические новости youtube


карантин


help




bigmir)net TOP 100

 