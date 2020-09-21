Турция разработала симулятор легкого штурмового самолета на основе ИИ

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Turkish Aerospace Industries заявила, что разработала первый в Турции симулятор на основе искусственного интеллекта, который будет использоваться на этапах проектирования и разработки Hurjet, отечественного легкого штурмового самолета.

TAI сообщила, что симулятор Hurjet 270 разработан для сбора отзывов от летчиков-испытателей, чтобы сделать конструкцию Hurjet «лучше, надежнее и эффективнее». Симулятор также предназначен для выявления дефектов конструкции на этапе разработки. Представители компании заявили, что симулятор будет иметь «разрешение на уровне человеческого глаза»., информирует enovosty.com/news.

Атилла Доган, заместитель генерального директора TAI по проектированию самолетов, сообщил государственному информационному агентству Anadolu, что Hurjet 270 поможет инженерам улучшить разработку алгоритмов управления полетом и программного обеспечения авионики на основе отзывов летчиков-испытателей.

Учебно-тренировочный самолет Hurjet представляет собой версию турбовинтового Hurkus с реактивным двигателем, первого базового учебно-тренировочного самолета Турции. TAI запустила программу Hurjet в 2018 году с целью первого полета самолета в 2022 году.

Hurjet будет развивать максимальную скорость 1,2 Маха и сможет летать на максимальной высоте 13700 м. Самолет будет иметь максимальную полезную нагрузку 3000 кг, включая боеприпасы, радар и камеру.

Hurkus-C, вооруженная версия базового варианта Hurkus, оснащена боеприпасами местного производства, включая CIRIT, TEBER, HGK и LGK. Он также может использовать бомбы с наведением INS / GPS, обычные бомбы, неуправляемые ракеты и пулеметы.

Hurkus-C также имеет бронированные части корпуса, систему самозащиты, канал передачи данных, лазерную привязку, электрооптическую и инфракрасную капсулу, внешний топливный бак и современную авионику.

Обладая грузоподъемностью 1500 кг, которую можно использовать через семь внешних узлов подвески, Hurkus-C может выполнять задачи легкой атаки и вооруженной разведки.

Источник: c4isrnet.com