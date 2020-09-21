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Космические силы США получат шестой спутник сверхвысоких частот к концу года

Главная » Последние новости » Новости технологий » Космические силы США получат шестой спутник сверхвысоких частот к концу года
 
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Шестой усовершенствованный сверхвысокочастотный спутник завершил период испытаний на орбите 27 августа, открыв путь для передачи его Космическим силам США к концу 2020 года, объявил в сентябре основной подрядчик Lockheed Martin.

«Успешное испытание на орбите демонстрирует, что все требования к характеристикам космического корабля были соблюдены и что мы находимся на пути к передаче полномочий по управлению спутниками Командованию космических операций до конца года», — сказал Эрик Дэхлер, директор службы защиты Lockheed Martin в заявлении. «Это большое достижение для команды отрасли и правительства, обеспечивающее невероятные возможности для наших бойцов»., информирует enovosty.com/news.

Шестым AEHF завершается создание новой группы защищенных спутников связи с защитой от помех, созданных для замены группы спутников MILSTAR. Каждый спутник AEHF имеет в три раза большую пропускную способность, чем вся существующая система, при этом вся группа AEHF обеспечивает пропускную способность в 10 раз больше.

Система предназначена для выполнения высокоприоритетных задач, включая обеспечение живучести и безопасности связи после ядерного удара. AEHF также будет обслуживать международных партнеров — Австралию, Канаду, Нидерланды и Великобританию.

AEHF-6 был запущен 26 марта со станции ВВС на мысе Канаверал, Флорида, в качестве первого запуска космической миссии. AEHF-5 был официально передан Космическим силам в феврале.

Читайте: Новейший спутник ПРО Космических сил США успешно завершил испытания

В марте Космические силы выдали Lockheed Martin, Northrop Grumman и Boeing контракты на сумму 685 миллионов долларов на разработку полезной нагрузки для Protected Tactical SATCOM (PTS), ее системы спутниковой связи нового поколения с защитой от помех.

Источник: c4isrnet.com


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